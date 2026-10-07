Terzo casello di Rimini, FdI chiede aggiornamenti sul progetto

Il consigliere Nicola Marcello interroga la Giunta sullo stato dello studio di fattibilità, sui possibili tracciati e sulle risorse per progettare l'opera

A che punto è il progetto del terzo casello autostradale Rimini-Fiera? È la domanda rivolta alla Giunta comunale dal consigliere di Fratelli d'Italia Nicola Marcello, che ha presentato un'interrogazione a risposta scritta per fare il punto sull'iter dell'infrastruttura.

Il Consiglio comunale aveva approvato all'unanimità, nel febbraio 2025, un ordine del giorno per la realizzazione di un nuovo casello sull'A14 a servizio della Fiera. Nei mesi successivi, secondo quanto ricostruito nell'interrogazione, il Comune aveva trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad Autostrade per l'Italia una proposta progettuale. Un ulteriore passaggio sarebbe avvenuto nell'agosto 2025, durante il Meeting di Rimini, con un incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'avvio di un confronto con il concessionario autostradale.

Nel gennaio 2026, inoltre, Italian Exhibition Group avrebbe consegnato ad Autostrade la documentazione richiesta per la valutazione di fattibilità dell'opera. Più recentemente, a fine settembre, la stampa locale ha riferito di interlocuzioni tra Ministero e Comune per arrivare a un protocollo d'intesa finalizzato allo studio e all'eventuale progettazione del terzo casello. È proprio su questo passaggio che Marcello chiede chiarezza. Il consigliere vuole sapere se sia già stato sottoscritto un protocollo, un accordo o una convenzione tra Comune e Ministero e, in caso affermativo, chiede che ne venga trasmessa copia insieme agli eventuali allegati. Se invece l'intesa non è ancora stata formalizzata, l'interrogazione chiede di conoscere a che punto sia la sua definizione e quali siano i contenuti previsti.

L'esponente di FdI chiede inoltre informazioni sullo stato dello studio di fattibilità, dal soggetto incaricato alle ipotesi di localizzazione prese in esame, passando per il cronoprogramma, le eventuali risultanze e il quadro dei finanziamenti previsti per lo studio e per la successiva progettazione. Un capitolo specifico riguarda la possibile localizzazione in via Variano, a Santa Giustina. Marcello chiede alla Giunta se ritenga questa soluzione strategica per Rimini e se la consideri compatibile con la tutela degli abitanti della zona, con particolare riferimento a smog, rumore e vibrazioni.

Infine, il consigliere porta sul tavolo un'ipotesi alternativa: uno sbocco del terzo casello verso l'ingresso sud, chiedendo se questa soluzione possa risultare più efficace per la città e meno impattante per i residenti della zona della Fiera.