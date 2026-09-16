Terzo settore e sport dilettantistico, a Rimini un incontro gratuito sulle novità normative

Sabato 26 settembre all’ex Cinema Astoria un appuntamento rivolto a dirigenti, volontari e operatori

Gestione amministrativa, adeguamenti statutari, adempimenti fiscali, riforma del lavoro sportivo e registro RUNTS: il mondo del Non Profit e dello sport dilettantistico si trova oggi ad affrontare uno scenario normativo in costante ed evoluzione.

Per offrire risposte chiare, strumenti pratici e soluzioni concrete a dirigenti, volontari e operatori locali, sabato 26 settembre 2026 fa tappa a Rimini l’evento gratuito ARSEA live – Resta connesso con l'evoluzione del Terzo Settore e del mondo sportivo.

L’appuntamento si terrà dalle ore 10:00 alle 13:00 presso l’ex Cinema Astoria (in via Euterpe a Rimini) ed è organizzato con il supporto e la collaborazione del Comitato UISP di Rimini.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di presentare anche sul territorio riminese il modello di supporto di ARSEA S.r.l., punto di riferimento specializzato nella consulenza integrata, assistenza contabile, fiscale e gestionale per tutto il mondo associativo (sport, cultura, promozione sociale, volontariato, ONLUS e Fondazioni).

Durante l’incontro saranno presentati aggiornamenti normativi, buone pratiche e strumenti operativi per una gestione corretta, consapevole ed efficace della propria organizzazione.

I temi dell'incontro verteranno sulle priorità da controllare alla ripresa delle attività (docente dott.ssa Francesca Colecchia), sull'inquadramento e adempimenti di collaboratori, volontari e lavoratori sportivi (docente dott.ssa Raffaella Lettieri) e sulle novità e aspetti operativi di APS e Fisco (docente Alessandro Mastacchi).

Sarà dedicato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: dirigenti, presidenti, amministratori, consulenti e volontari di Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) e Fondazioni.

L’ingresso è libero e gratuito