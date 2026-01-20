Test di Medicina, inchiesta a Bologna per tentata truffa

Hacker e fake news nel mirino: il Cineca denuncia tentativi di sottrarre le domande d’esame

Tentativi di intrusione informatica per carpire le domande dei test di Medicina e diffusione di notizie false sulla regolarità delle prove. È su questi due filoni che si articola la denuncia presentata nei giorni scorsi dal Cineca alla Procura della Repubblica e alla polizia postale di Bologna.

Il consorzio interuniversitario, che ha gestito per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca i test di Medicina del cosiddetto “semestre aperto”, ha segnalato ripetuti tentativi di contatto da parte di hacker nei giorni precedenti alle prove, con l’obiettivo di ottenere in anticipo i quesiti d’esame. Secondo quanto emerso, i tecnici del Cineca non avrebbero ceduto ai tentativi di raggiro, evitando qualsiasi fuga di informazioni.

Un secondo fronte dell’esposto riguarda invece la diffusione di fake news da parte di alcuni studi legali, che avrebbero messo in dubbio la regolarità degli esami, generando confusione tra i candidati. Su entrambi gli aspetti sono ora in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.

La vicenda è stata riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino.