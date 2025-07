Texas, alluvione devastante: almeno 24 morti e decine di dispersi

Travolto un campo scuola: il fiume Guadalupe salito di oltre 6 metri in tre ore

Una tragedia senza precedenti si sta consumando nella contea texana di Kerr, colpita da piogge torrenziali che hanno causato finora almeno 24 vittime accertate e una ventina di dispersi, tra cui alcuni bambini di un campo estivo travolto dalle acque. Il bilancio potrebbe aggravarsi: fonti locali parlano di “centinaia di persone disperse”.

L’allerta è scattata durante la notte, con la prima chiamata di emergenza registrata alle 4:26 del mattino. In poche ore, il fiume Guadalupe è salito di 6,7 metri, allagando strade, abitazioni e strutture. Le autorità temono che il numero delle vittime possa superare quello della storica alluvione del 1987, quando morirono dieci ragazzi travolti dallo stesso fiume.

I soccorritori, al lavoro in condizioni estreme, invitano i cittadini a restare in casa e non esporsi a ulteriori pericoli, anche perché sono attese nuove piogge. L’area è ancora altamente instabile. Un grande magazzino Walmart è stato trasformato in centro di raccolta e soccorso per chi ha perso la casa o non può rientrare.

“Si tratta di un evento devastante”, hanno dichiarato le autorità locali. “Sappiamo che alcuni bambini sono tra i dispersi, ma al momento non possiamo confermare numeri precisi. Stiamo cercando di identificare le vittime”. Sui social media si moltiplicano gli appelli dei familiari, con foto e nomi di persone scomparse.