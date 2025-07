Thailandia e Cambogia al tavolo della pace: colloqui domani in Malesia

L'incontro, promosso dopo l'intervento diplomatico di Trump, vedrà la partecipazione dei due premier. Ospita la Malesia, presidente di turno dell’Asean

I leader di Thailandia e Cambogia si incontreranno domani in Malesia per avviare colloqui di pace finalizzati a un cessate il fuoco tra i due Paesi. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro thailandese, sottolineando che l’iniziativa nasce anche in seguito a un recente intervento diplomatico dell’ex presidente statunitense Donald Trump.

Al tavolo siederanno il primo ministro ad interim della Thailandia, Phumtham Wechayachai, e il premier cambogiano Hun Manet. I colloqui saranno ospitati dal primo ministro malese Anwar Ibrahim, attuale presidente di turno dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico).

L’obiettivo dell’incontro è porre fine alle tensioni crescenti tra i due Paesi, che nelle ultime settimane hanno registrato un’escalation di scontri nelle zone di confine. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sull’agenda dei colloqui, ma fonti diplomatiche parlano di un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti bilaterali.

Le autorità thailandesi hanno espresso fiducia nel ruolo di mediazione svolto dalla Malesia e nell’impegno congiunto dell’Asean per garantire stabilità e cooperazione regionale.