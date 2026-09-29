“The Bibi Files”, al Cinema Tiberio il documentario su Netanyahu

Mercoledì 30 settembre la proiezione del film di Alexis Bloom. Al termine collegamento in streaming con la regista, Giulia Innocenzi e Maddalena Oliva

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 30 settembre alle ore 21, (biglietto unico € 7, posto numerato) è in programma il film The Bibi Files di Alexis Bloom. A poche settimane dalle elezioni che potrebbero decidere il futuro politico di Netanyahu, arriva nei cinema italiani l’esplosivo documentario (vietato in Israele e segnalato in occasione della sua uscita italiana per impedirne l’uscita) diretto da Alexis Bloom e prodotto dal premio Oscar Alex Gibney. Al centro del film ci sono immagini straordinarie e mai viste prima: le registrazioni degli interrogatori della polizia israeliana a Benjamin Netanyahu, alla moglie Sara, al figlio Yair, ai suoi collaboratori e ad alcuni dei più potenti uomini d’affari del Paese, realizzate nell’ambito delle indagini per corruzione che hanno portato all’incriminazione del Primo Ministro israeliano. Centinaia di ore di materiale riservato, trapelato fuori da Israele, permettono per la prima volta di osservare Netanyahu lontano dai comizi, dalle conferenze stampa e dalla comunicazione ufficiale: non il leader davanti alle telecamere, ma l’uomo interrogato dalla polizia, chiamato a rispondere delle accuse che da anni accompagnano la sua carriera politica. Sigari, champagne, regali di lusso, favori, rapporti con miliardari e pressioni sul sistema dell’informazione. Ma il film va molto oltre l’inchiesta giudiziaria.

Al termine della proiezione diretta streaming con la regista Alexis Bloom, la giornalista d’inchiesta Giulia Innocenzi e la codirettrice de Il Fatto Quotidiano Maddalena Oliva.