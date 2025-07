“This Is Not A Drill”: il concerto filmato di Roger Waters in alta definizione a Rimini

Dal 23 al 30 luglio, un’esperienza unica in 8K con 20 grandi classici

Al Cinema Tiberio di Rimini da mercoledì 23 a mercoledì 30 luglio (ore 21, sabato 26 luglio anche alle ore 17, domenica 27 luglio proiezione ore 20, nessuno spettacolo giovedì 24 e lunedì 28 luglio, biglietti € 13 interi, € 12 ridotti, € 10 ridotti Tiberio Club) è in programma Roger Waters This is not a Drill Live from Prague – The Movie di Sean Evans e Roger Waters.

Dopo lo straordinario successo di Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII, che ha portato nelle sale 55.000 spettatori (oltre 620.000 euro al box office italiano) arriva al cinema il film su uno dei concerti più incredibili degli ultimi anni: Roger Waters This Is Not A Drill Live From Prague – The Movie.

Un grido potente contro l’indifferenza, un viaggio visivo e sonoro tra musica, presa di coscienza e forti emozioni: Roger Waters torna con un’opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere.

Originariamente registrato e filmato durante lo show dal vivo alla O2 Arena in Repubblica Ceca il 25 maggio 2023, questo nuovo montaggio mozzafiato è diretto da Sean Evans, collaboratore di lunga data di Roger Waters.

Promosso come il suo “primo vero tour d’addio”, lo spettacolo è un atto di denuncia contro la distopia capitalistica in cui tutti noi lottiamo per sopravvivere ed è dedicato “ai nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo che sono impegnati nella battaglia esistenziale per l’anima dell’umanità”.

Il film-concerto include 20 classici dei Pink Floyd e di Roger Waters, tra cui “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, “Is This The Life We Really Want?” e l’inedito “The Bar”.

This Is Not A Drill – Live from Prague The Movie è filmato in 8K e offre un dettaglio e una nitidezza eccezionali con un nuovo audio rimasterizzato.

Per la produzione, Roger Waters è stato affiancato sul palco dalla sua eccezionale band di musicisti. Insieme sul palco offrono una performance indimenticabile, potente ma misurata, con un invito all’azione per amare, proteggere e condividere il nostro prezioso pianeta.