"Ti brucio l'auto": l'incubo di una giovane madre a Rimini. Indagato il compagno

Mille metri di distanza o sarà arresto

Un 37enne residente a Rimini non potrà avvicinarsi all’ex compagna né ai luoghi da lei frequentati. La misura cautelare, con braccialetto elettronico e distanza minima di mille metri, è stata disposta dalla gip dopo mesi di presunti maltrattamenti.

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe rivolto minacce pesanti alla donna, arrivando a pretendere denaro e a minacciare di incendiarle l’auto. La vittima, madre di una bambina di quattro anni, avrebbe vissuto in uno stato di ansia e paura, limitando le uscite.

Contestati anche episodi di violenza fisica e atti persecutori: appostamenti sotto casa, aggressioni e minacce via telefono. In un caso sarebbe stato colpito anche il padre della donna.

Il 37enne è indagato per maltrattamenti. La Procura aveva chiesto il carcere.