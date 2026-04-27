Ti sei trasferito in una nuova città? Con Lumos ti sentirai subito a casa

Lumos offre Vetrine e Noleggio Auto: Vetrine aiuta a scoprire città e servizi locali con attività, aziende e professionisti in Italia

Molte persone per lavoro o altri motivi sono costretti spesso a trasferirsi in altre città. Per qualcuno è difficile sentirsi subito a casa. Con Lumos, però, diventa tutto più facile. Lumos.it è un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile che offre opportunità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Ha varie finestre e varie opportunità e per ognuna ci sono offerte dedicate. I valori che intende trasmettere sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità. Il sito è chiaro, ha colori accesi, il claim è: le sorprese sono solo belle. Ma come può tornare utile per chi si trasferisce in una nuova città?

Come utilizzare Lumos quando sei in un’altra città

Lumos ha due finestre di riferimento, Vetrine e Noleggio Auto. La prima, Vetrine, è utilissima per chi vuole subito familiarizzare con una nuova città o un nuovo paese. In questa sezione è raccolta una vasta selezione di attività locali, aziende e professionisti attivi in tutta Italia. Organizzata per categorie e aree geografiche, è pensata per aiutare chi cerca un servizio affidabile nella propria zona, in modo semplice e veloce. Dagli artigiani ai servizi per la casa, dai centri estetici ai meccanici, ogni scheda fornisce informazioni dettagliate, contatti, indirizzo e, quando disponibili, recensioni degli utenti. Che tu stia cercando un elettricista, un commercialista o un parrucchiere, questa directory ti consente di trovare il professionista vicino a te più adatto alle tue esigenze. Dunque, chi si è appena trasferito, con Lumos, il nuovo modo di fare marketplace, può trovare subito locali, professionisti, attività, cose da fare: dallo sport allo svago, dai pranzi alle cene da pianificare fino ai problemi da risolvere. Si ottura il lavandino? L’idraulico lo si può trovare su Lumos selezionando la città. E si può scegliere tra varie opzioni in base alle recensioni degli altri utenti. Un modo per confrontarsi in modo virtuale.

Lumos, le sorprese non sono finite: presto una grande novità

Due finestre, per ora, ma con una grande novità pronta ad arrivare per arricchire Lumos. Da maggio, infatti, ci sarà una nuova organizzazione delle categorie e verrà svelata una terza area chiamata 'Sorprese di Hoba'. Uno spazio tutto da scoprire che, come già chiarito dal nome, prevederà per gli utenti tante sorprese. Regali tutti da scoprire. La curiosità è tanta e presto verrà soddisfatta. Un modo per rendere la realtà di Lumos sempre più interattiva e per avvicinarsi sempre di più alla community, anche perché gli utenti in media al mese crescono sempre di più e dunque vanno premiati. In che modo? In tanti modi, tutti da scoprire. Ma le sorprese sono dietro l’angolo.

Lumos tra punti di forza e prospettive future

Tanti sono i punti di forza di Lumos, quelli evidenziati dagli utenti che crescono ogni mese. Uno dei principali è l'assistenza clienti. In caso di problemi, ecco pronta la soluzione. In due modi possibili: o attraverso le classiche domande frequenti con risposte per ognuna. Oppure con la chat simultanea dove poter scrivere il problema in tempo reale per aspettare subito la soluzione. Le sorprese, insomma, sono solo bello. D'altronde è questo il claim che si legge in alto sul sito. Un altro dei punti di forza di Lumos è la possibilità, attraverso i filtri, di facilitare la ricerca riducendo il numero di opportunità in base alle vostre esigenze, siano esse legate al prezzo, con un range che potete definire, oppure alla geolocalizzazione. Se ad esempio cercate un locale in una data città, basta selezionarla per ridurre il numero di proposte che arriveranno per arrivare così quanto prima alla soluzione. Per tutti questi motivi, Lumos è una realtà in grande ascesa e ha diversi obiettivi. Tra questi, diventare sempre più capillare a livello nazionale ma con l'ambizione di crescere e svilupparsi anche oltre confine per raggiungere anche altri paesi.

Lumos, il nuovo modo di fare marketplace

Lumos ha scelto Alice Sabatini, ex Miss Italia nel 2015, come brand ambassador. "Lumos è il nuovo modo di fare marketplace – assicura Mario Parrella, amministratore delegato di USB -. Nuovo perché la promessa di base, rispetto allo scenario esistente, è quello di assicurare solo belle sorprese ai propri clienti. Siamo energia ad alto impatto emozionale, per questo abbiamo scelto Alice Sabatini come testimonial. È una sportiva, straordinariamente elegante, sui suoi social ha raccontato e racconta un percorso improntato alla cura di sé, con un’immagine credibile e autentica. Elementi che amiamo riscontrare nella nostra attività e nella nostra proposta commerciale”, le sue parole. Ma Lumos nel corso di questi mesi si è legata anche al mondo dello sport: è “First Sponsor” del Pistoia Basket ed è anche sponsor del Team Volley Napoli. Tra gli eventi prossimi da ricordare, il 28 aprile ci sarà il B2B del Pistoia Basket in collaborazione con Dany Basket Quarrata e Gema Montecatini mentre il giorno dopo, il 29 aprile, verrà inaugurato il primo Playground targato Lumos nella provincia di Prato con la presenza anche del coach Italia femminile Andrea Capobianco. E a proposito di Pistoia Basket, avrà grande successo RiqualifichiAMO, progetto sociale a partire dalla stagione sportiva in corso e con durata triennale. L’obiettivo del programma lanciato a dicembre 2025 è ridare vita a spazi sportivi degradati e inutilizzati, con interventi minimi e miglioramenti strutturali a seconda delle strutture. Il progetto è partito proprio da Pistoia con il chiaro obiettivo di estendersi oltre la città, rivendicando un carattere unico a livello regionale.