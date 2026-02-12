"Ti taglio la gola": incubo nell’entroterra, braccialetto elettronico per un 40enne

Anni di violenze e minacce di morte alla compagna, anche davanti ai figli minori. Scatta la misura cautelare dopo la denuncia

Avrebbe offeso, maltrattato e minacciato di morte la compagna, arrivando a dirle che le avrebbe “tagliato la gola”. Per questo un 40enne residente nell’entroterra riminese è stato sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

L’indagine dei carabinieri, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ha ricostruito anni di violenze fisiche e psicologiche, avvenute anche davanti ai figli minori, proseguite persino dopo la separazione. La donna, assistita dall’avvocato di fiducia, ha denunciato l’ex compagno temendo per la propria incolumità.

Sulla base delle risultanze investigative, il gip Alessandro Capodimonte, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare. L’uomo è difeso dall’avvocato di fiducia.