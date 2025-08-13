Altarimini

Tiberio CinePicnic: seconda serata al Parco XXV Aprile con la commedia “La signora Harris va a Parigi”

Il ricavato dello stand gastronomico finanzia l’acquisto di nuovi defibrillatori nel Borgo San Giuliano

A cura di Redazione
13 agosto 2025 10:22
Seconda serata al Parco Marecchia di Rimini (Parco XXV Aprile, zona Ponte di Tiberio) per Tiberio CinePicnic, cinque serate di cinema ad ingresso gratuito fino a domenica 17 agosto, con la possibilità di fare picnic sul prato, proposte da Cinema Tiberio e Notorius Rimini Cineclub, in collaborazione con Società de Borg.

Per sostenere l’iniziativa sarà operativo ogni sera, a partire dalle ore 19, il punto ristoro gestito dai volontari dalla Società de Borg e della Parrocchia San Giuliano Martire: l’acquisto allo stand gastronomico di CinePicnic è l’unica modalità di finanziamento della manifestazione. Il ricavato dello stand sostiene anche il progetto Amarcor 2025, per l’acquisto di nuovi defibrillatori nel Borgo San Giuliano

Giovedì 14 agosto è in programma La signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian con Lesley Manville e Isabelle Huppert, commedia imperniata su una domestica britannica vedova di guerra che è decisa a coronare il suo sogno di comprare un capo esclusivo di Dior a Parigi ma è costretta a combattere contro le rigide regole della “maison” francese che propongono solo capi unici in esclusiva a ricchi acquirenti senza scrupoli. 

