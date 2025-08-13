Tiberio CinePicnic: seconda serata al Parco XXV Aprile con la commedia “La signora Harris va a Parigi”

Il ricavato dello stand gastronomico finanzia l’acquisto di nuovi defibrillatori nel Borgo San Giuliano

Seconda serata al Parco Marecchia di Rimini (Parco XXV Aprile, zona Ponte di Tiberio) per Tiberio CinePicnic, cinque serate di cinema ad ingresso gratuito fino a domenica 17 agosto, con la possibilità di fare picnic sul prato, proposte da Cinema Tiberio e Notorius Rimini Cineclub, in collaborazione con Società de Borg.

Per sostenere l’iniziativa sarà operativo ogni sera, a partire dalle ore 19, il punto ristoro gestito dai volontari dalla Società de Borg e della Parrocchia San Giuliano Martire: l’acquisto allo stand gastronomico di CinePicnic è l’unica modalità di finanziamento della manifestazione. Il ricavato dello stand sostiene anche il progetto Amarcor 2025, per l’acquisto di nuovi defibrillatori nel Borgo San Giuliano

Giovedì 14 agosto è in programma La signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian con Lesley Manville e Isabelle Huppert, commedia imperniata su una domestica britannica vedova di guerra che è decisa a coronare il suo sogno di comprare un capo esclusivo di Dior a Parigi ma è costretta a combattere contro le rigide regole della “maison” francese che propongono solo capi unici in esclusiva a ricchi acquirenti senza scrupoli.