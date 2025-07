Tifosi del Rimini in rivolta: corteo per chiedere chiarezza alla società

la Curva Est scende in piazza, addio anche a Colombi

Oggi (lunedì 7 luglio) i tifosi del Rimini Calcio si sono mobilitati, con un corteo di protesta, chiedendo chiarezza alla proprietà, in un momento di grande difficoltà e soprattutto di incertezza. L'iniziativa è stata organizzata dalla Curva Est e ha registrato la partecipazione di diverse centinaia di supporter biancorossi, che hanno marciato da via XX Settembre 1870, sede della società, fino a palazzo Garampi, in piazza Cavour, portando un grande striscione, con scritto "Rispetto per il Rimini". Sul portone della sede del Rimini invece è stato affisso un secondo striscione dal testo piuttosto eloquente: "Chiuso per vergogna". Nella stessa giornata, il portiere e capitano Simone Colombi è stato ufficializzato dalla Virtus Entella, squadra neopromossa in Serie B. Gli altri big biancorossi attendono anche loro chiarimenti dalla società.