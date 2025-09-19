Tim Burton e Monica Bellucci si separano

Dopo tre anni d’amore la coppia annuncia l’addio: “Finito l’amore, resta il rispetto”

Ai titoli di coda la storia tra Tim Burton, regista visionario di fama mondiale, e Monica Bellucci, icona del cinema italiano e internazionale. Dopo tre anni di relazione, la coppia ha annunciato la separazione attraverso una dichiarazione all’agenzia Afp.

“L’amore è finito, ma rimangono il rispetto e l’affetto reciproco”, hanno sottolineato i due artisti, che della loro unione avevano fatto non solo una relazione sentimentale, ma anche un sodalizio creativo.

Bellucci è stata infatti musa per Burton in “Beetlejuice Beetlejuice”, commedia dark che ha conquistato il pubblico e incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino.

Il loro incontro risale al Festival di Cannes 2022, ma fu al Festival di Lione che nacque il legame sentimentale: in quell’occasione l’attrice consegnò a Burton il premio alla carriera.

Oggi, a distanza di tre anni, la coppia si dice addio. Un finale che mette fine a una storia intensa, fatta di cinema, arte e complicità, ma senza rancori.