Timo Maas a sorpresa a Rimini: in arrivo un tramonto techno al Rockisland

Il leggendario deejay tedesco suona a sorpresa al Rockisland il 4 luglio, in un imperdibile back to back con Francesco Mami

Una tappa per certi versi inattesa, pronta a infiammare una giornata di luglio: venerdì 4 luglio il Rockisland ospita a sorpresa Timo Maas, che salirà in consolle sul molo per un back to back con il riminese Francesco Mami, con cui il deejay e produttore tedesco – vera star internazionale nel panorama underground – collabora già da alcuni anni. Partenza dalle ore 21.

Dal funk concreto e corposo alla techno più essenziale e cerebrale, passando per i synth psichedelici, Timo Maas – che in 40 anni di musica ha partecipato ai festival più iconici del pianeta come Tomorrowland, Creamfields e Coachella – è uno di quegli artisti che sa sempre cosa suonare e quando farlo, capace di restare autentico senza per questo rinunciare a mettere un piede nella scena più globale e mainstream.

Nominato per ben due volte ai Grammy Awards, ha raggiunto l'apice nel 2008 con il disco Subtellite, universalmente apprezzato e suonato dai migliori deejay del panorama techno mondiale, come Sven Väth, Richie Hawtin, Felix Kröcher, Dubfire e tanti altri.

Il suo è uno di quei nomi che – anche senza l'hype di Instagram – i cultori del genere conoscono fin troppo bene. La classica ciliegina sulla torta per un format, Riviera, che il deejay resident Enrico Rosica ha trasformato nel venerdì più house dell’estate riminese.

Il Rockisland, con il suo iconico tramonto, torna a essere protagonista anche nella sua rinnovata veste di ristorante lounge che, pur rimanendo libero dalle etichette, non rinuncia alla sua anima musicale.

In questi mesi, diversi i deejay che si sono alternati insieme a Rosica alla consolle del Rockisland: da Cirillo a Ricky Montanari, da Ka.Rim fino ad Alessio Collina, sempre con un occhio agli artisti di casa. “Il brand è volutamente iconico, ma Riviera – puntualizza Rosica di Club 4.6 Rimini – è un evento con i piedi ben saldi al presente. Strizziamo l’occhio al futuro ma senza dimenticare il passato.

La sinergia con il Rockisland è forte, abbiamo creato un prodotto molto trasversale a livello di pubblico, che sta riaccendendo la cultura del clubbing a Rimini."