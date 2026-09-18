Tiro a volo, la riccionese Giulia Allegrucci è ambasciatrice di Riccione

A 17 anni ha conquistato il bronzo ai Campionati italiani di compak sporting ed è stata convocata dalla Nazionale per Europei e Mondiali

Ha la grinta e la determinazione di una campionessa, ma la riservatezza dei suoi diciassette anni e l’umiltà da vera sportiva che, per raggiungere i più grandi traguardi, sa già che occorrono costanza e tanti sacrifici. Giulia Allegrucci, riccionese e studentessa del Liceo Volta-Fellini, ha conquistato il mese scorso il terzo posto ai Campionati italiani categoria femminile di tiro a volo nella specialità “compak sporting” lottando a fianco di atlete di punta del panorama italiano.

Ieri mattina, giovedì 17 settembre, Giulia è stata ricevuta nella sala di rappresentanza in Municipio dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore allo Sport Simone Imola che le hanno conferito il riconoscimento di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. “Siamo molto orgogliosi di consegnare questo riconoscimento a una giovanissima sportiva come Giulia che a soli diciassette anni dimostra come la passione, coniugata a spirito di sacrificio e grande umiltà, possa portare a risultati straordinari, capaci di conciliare l’eccellenza sportiva con gli impegni scolastici – hanno sottolineato la sindaca Angelini e l’assessore Imola –. Vedere una giovane riccionese indossare i colori azzurri e rappresentare la nostra comunità sulle pedane di tutta Italia e del mondo è motivo di grande soddisfazione. A lei vanno i nostri più affettuosi auguri per i prossimi impegni sportivi”.



La giovane tiratrice riccionese ha cominciato a praticare il tiro a volo a 13 anni dopo che, in seguito ad alcuni infortuni, le è stato consigliato di interrompere gli allenamenti di ginnastica. Da quel momento Giulia ha seguito il padre – appassionato di tiro a volo – durante le sue sessioni amatoriali di tiro cominciando ad appassionarsi a questo sport.

Oggi la promessa azzurra si allena almeno due volte alla settimana a Foligno, dove ha sede l’associazione guidata dal ct della Nazionale Veniero Spada, sotto l’occhio esperto della sua allenatrice, Katiuscia Spada, ex campionessa del mondo e d’Europa. Grazie ai risultati raggiunti e all’impegno durante le gare nazionali e internazionali - che si svolgono quasi settimanalmente da marzo a settembre – Giulia è stata convocata quest’anno dalla Nazionale italiana partecipando ai Campionati europei in Francia a maggio e ai Mondiali di Rio Salso nelle Marche ad agosto dove si è già messa in luce tra le promesse del tiro a volo internazionale.

Ora per Giulia si apre la stagione degli allenamenti e della preparazione atletica che la porteranno a inizio primavera a sognare i grandi appuntamenti internazionali, dai prossimi Europei in Inghilterra e Ungheria ai Mondiali in Thailandia. Ma Giulia non perde mai di vista la sua giovane età e gli studi al liceo scientifico che, con la determinazione, la passione e la costanza di una vera campionessa riesce con successo a conciliare con la sua passione sportiva: il tiro a volo.



