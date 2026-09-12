Bezzecchi da urlo a Misano: pole position davanti a Marc Marquez

Il romagnolo dell’Aprilia firma la pole in 1’29”982. In prima fila con lui Marc Marquez e Aldeguer. Bagnaia partirà 14°

Marco Bezzecchi si prende la pole position nel Gran Premio di San Marino della MotoGP e lo fa davanti al pubblico di casa, firmando anche il nuovo record della pista di Misano. Il pilota romagnolo dell’Aprilia ha fermato il cronometro sullo straordinario tempo di 1’29”982, diventando il primo a scendere sotto il muro dell’1’30 sul circuito romagnolo. Una prestazione che gli vale la prima posizione sulla griglia di partenza e una pole dal peso ancora maggiore in vista della Sprint del pomeriggio e della gara di domenica. A completare la prima fila ci saranno Marc Marquez, secondo con la Ducati ufficiale, e Fermin Aldeguer, terzo con la Ducati del team Gresini. Il distacco dalla vetta resta contenuto, a conferma dell’equilibrio emerso nelle qualifiche. La seconda fila sarà invece aperta da Fabio Di Giannantonio, quarto con la Ducati del team VR46. Al suo fianco partiranno il leader del Mondiale Jorge Martin, quinto con l’Aprilia, e Luca Marini, sesto in sella alla Honda. Giornata complicata, invece, per Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati non è riuscito a superare il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione sia nella Sprint del pomeriggio sia nel Gran Premio di domani. Un risultato pesante per il tre volte campione del mondo, chiamato ora a una difficile rimonta sul circuito di casa. Per Bezzecchi, al contrario, Misano si conferma ancora una volta un palcoscenico speciale: pole position, record della pista e la possibilità di partire davanti a tutti in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione.