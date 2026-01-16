Tombole di Natale a Santarcangelo: grande successo tra premi, buoni viaggio e solidarietà

Oltre 1.500 euro in buoni viaggio e 950 euro raccolti per l’Ospedale Gaslini tra le tante iniziative

Non ci sono feste natalizie senza il tradizionale appuntamento con le Tombole. A Santarcangelo di Romagna nell'ex Consorzio Agrario dall'8 dicembre si sono svolti tanti appuntamenti legati alle tombole con premi importanti, solidarietà e grande partecipazione di pubblico.

Il programma, organizzato da Gm Eventi, ha portato persone di tutte le età a divertirsi approfittando delle proposte e del ricco programma di "Santarcangelo City in Festa nel Natale".

"Il nostro obiettivo era di avere la Casa delle Tombole" racconta un soddisfatto Mirco Guidi di Gm Eventi "abbiamo fatto una vera e propria maratona di tombole, consegnando ai fortunati vincitori 1500 euro in buoni viaggio, circa 70 prosciutti, oltre 200 cesti pieni di prodotti del territorio, panettoni, bottiglie e altro". L'obiettivo di coinvolgere tante persone, famiglie, bambini, adulti, anziani, disabili è stato raggiunto "Certamente e ricordo con piacere la serata di Natale che aveva come premio i buoni viaggio" dice ancora Guidi "tantissime persone, anche in piedi, hanno giocato senza sosta, battendosi fino all'ultimo per accaparrarsi l'agognato premio. E' stata l'esplosione della Tombola, la serata più bella di tutte"

Oltre 30 persone dello staff ogni sera hanno permesso il regolare svolgimento degli eventi "Dobbiamo assolutamente ringraziarli. Si sono messi completamente al servizio dei partecipanti. Di giorno lavorano ma la sera erano sempre con noi. Dobbiamo anche ringraziare l'associazione Carabinieri".

Non sono mancati momenti di solidarietà con tombole dedicate. "Con la tombola dei bambini" racconta Guidi "abbiamo raccolto 950 euro da destinare all'Ospedale Gaslini di Genova e altri contributi saranno consegnati al Punto Rosa di Santarcangelo".