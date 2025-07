Tommaso Zampanera, il piccolo esploratore che fa scoprire Rimini ai bambini

Dal castello di Azzurrina alle magie di Verucchio: un libro per riscoprire la Romagna con gli occhi di un bambino

È disponibile in vendita su Amazon il nuovo libro per bambini “Le avventure di Tommaso Zampanera: esploratore curioso alla scoperta di Rimini”, un viaggio affascinante e pieno di sorprese tra storia, mistero e fantasia, pensato per lettori tra i 6 e i 12 anni.

Protagonista del racconto è Tommaso Zampanera, un bambino curioso e intraprendente, che non si separa mai dalla sua lente d’ingrandimento, dal suo zaino pieno di libri e dal suo fidato compagno di avventure: il gattone Guglielmo. Capitolo dopo capitolo, Tommaso accompagna i giovani lettori alla scoperta dei luoghi più suggestivi e misteriosi di Rimini e dintorni: dalla leggenda inquieta di Azzurrina nel castello di Montebello, alle arcate secolari del Ponte di Tiberio, dalle grotte segrete di Santarcangelo fino alle magie che si nascondono tra le mura del Convento di Verucchio.

Ogni episodio è un'avventura a sé, arricchita da elementi storici e culturali, ma raccontata con lo sguardo incantato dell’infanzia e con un linguaggio semplice e coinvolgente. Il libro è pensato per divertire e allo stesso tempo stimolare la curiosità e la voglia di esplorare, trasmettendo ai più piccoli l’amore per il territorio e le sue storie.