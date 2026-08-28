Toni, Polonara e altre stelle dello sport: a Rimini torna il Festival della Cultura Sportiva

Dal 3 al 6 settembre incontri, sport e attività in città con Francesco Puppi, Giuseppe Pastore e tanti altri ospiti

A Rimini lo sport esce dai campi e arriva nelle piazze, sulla spiaggia, al cinema e nelle librerie. Dal 3 al 6 settembre torna il Festival della Cultura Sportiva, giunto alla quinta edizione, con quattro giornate di incontri, testimonianze e attività dedicate a discipline e temi diversi.

Il programma mette insieme grandi nomi dello sport e appuntamenti aperti al pubblico. Tra gli ospiti ci sono Luca Toni, Achille Polonara, Francesco Puppi, Giuseppe Pastore, Martina Baiardi e Sonia Candi. Al centro ci saranno il rapporto tra sport e salute, la performance, il calcio, il basket, la corsa, il volley e il benessere.

Si parte giovedì 3 settembre ai Giardini dei Palazzi dell’Arte, dalle 18.30 alle 20, con l’incontro "Perché lo sport ci fa stare bene?", realizzato in collaborazione con IEG e Alma Mater Bologna. Interverranno la professoressa Laura Bragonzoni e Martina Baiardi.

Venerdì il festival entrerà nel vivo. Al Caffè Cavour sono previste due presentazioni dedicate ai libri "Roger Federer è esistito davvero" di Emanuele Atturo e "La Bomba. Lo Spettacolo di Alberto Tomba" di Giuseppe Pastore. Al Bagno Tiki 26 si parlerà invece dell’importanza della qualità della vita.

La sera il programma si sposterà al Cinema Fulgor. Dalle 19 Francesco Puppi e Marco Zanni saranno protagonisti di "Correre per ritrovarsi". Alle 20 toccherà invece a Luca Toni, Giuseppe Pastore ed Emanuele Atturo, chiamati a confrontarsi sui problemi del calcio italiano.

Sabato sarà la giornata più ricca. Fin dalle 8.45 Piazzale Kennedy ospiterà l’Area Wellness, con attività di yoga, barre, meditazione, functional training, tabata training, pole dance e mobility. Alla Casa del Volley, dalle 9 alle 12, spazio al Volley Clinic, mentre nel pomeriggio il MOAB Court accoglierà un torneo misto di basket giovanile.

Al Cinema Fulgor, dalle 19, Sonia Candi, Luana Morgilli e Luca Di Tolla parleranno di performance sportiva, corpo, mente e nutrizione. A seguire, alle 20, sarà Achille Polonara il protagonista dello speech "Il mio secondo tempo", insieme alla Giornata Tipo.

Il programma proseguirà anche alla Feltrinelli, dove alle 18 sarà presentato il libro di Tommaso Clerici "Colpi in testa. La strage silenziosa degli sport da contatto".

Domenica il festival si chiuderà con una mattinata dedicata al movimento. Al Bagno Tiki 26, dalle 8.30 alle 12, è prevista una camminata culturale sulle tracce di Fellini con Elen Souza e la guida Francesca Del Bianco. A Piazzale Kennedy, invece, dalle 9.30 alle 13, si terranno la Community Charity Run e la Bebike Experience, con il ricavato della corsa benefica destinato all’Associazione Giacomo Sintini.

«Il calendario non è mai stato così ricco di attività», spiega Lorenzo Lari, responsabile della manifestazione, indicando nell’Area Wellness una delle novità di questa edizione. L’idea è quella di distribuire sempre più appuntamenti in diversi punti della città, alternando incontri sulla salute, attività fisica, workshop e momenti dedicati alla cultura sportiva.

Per Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport, «lo sport non è soltanto competizione e risultato: è cultura, educazione, inclusione, benessere». Un concetto che attraversa un programma costruito mettendo insieme campioni, autori, tecnici e persone che vivono lo sport ogni giorno.

Il Festival della Cultura Sportiva è ideato e organizzato dall’associazione culturale Sportellate, in collaborazione con Shark Sport Events e con il supporto di Regione Emilia-Romagna, Sport Valley e Comune di Rimini.