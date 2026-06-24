TonyPitony e i Litfiba tra i protagonisti dell'estate musicale del Beky Bay

Romagna Concerti presenta il calendario del Rock Beach Festival

Quattro serate, quattro linguaggi musicali diversi, un’unica cornice: quella del Beky Bay di Bellaria Igea Marina, tra i luoghi simbolo dell’estate live sulla Riviera romagnola.Romagna Concerti presenta il calendario del Rock Beach Festival 2026, una rassegna pensata per attraversare generi, pubblici e generazioni: dalla nuova canzone d’autore al pop più irriverente, dal grande party generazionale fino a uno degli appuntamenti rock più attesi dell’estate italiana.Si parte sabato 25 luglio con Marco Castello, cantautore, polistrumentista e produttore tra le voci più originali della nuova scena italiana. Il suo live porterà al Beky Bay una scrittura musicale elegante, libera e mediterranea, capace di muoversi tra canzone d’autore, jazz, funk e pop contemporaneo.Il secondo appuntamento è in programma venerdì 7 agosto con TonyPitony, artista tra i più discussi e imprevedibili della scena recente. Un progetto che unisce musica, performance, teatro, provocazione e ironia, trasformando il concerto in un’esperienza fuori dagli schemi, dove il palco diventa parte integrante del racconto. L’evento è già sold out in prevendita.Sabato 8 agosto sarà la volta di Teenage Dream Party, il format che ha trasformato la nostalgia degli anni Duemila in una grande festa collettiva. Una serata pensata per cantare, ballare e rivivere le colonne sonore di un’intera generazione, tra hit pop, ricordi adolescenziali e atmosfera da grande karaoke emotivo. Con meno vergogna, più volume e parecchie canzoni che tutti fingiamo di non sapere a memoria.Gran finale sabato 15 agosto con i Litfiba e il tour “Quarant’anni di 17 Re”, dedicato a uno degli album più importanti e visionari della storia del rock italiano, il secondo della storica band toscana. Una data speciale, nel cuore dell’estate, per celebrare l’energia, la potenza e l’identità di una band che ha segnato in profondità la musica italiana.“Con il Rock Beach Festival vogliamo confermare il Beky Bay come uno dei palchi centrali dell’estate romagnola – dichiara Libero Cola, direttore artistico del Festival –. Il calendario tiene insieme proposte molto diverse tra loro, ma accomunate dalla forza del live: artisti capaci di parlare a pubblici differenti e di trasformare ogni serata in un evento riconoscibile”.



Il Rock Beach Festival conferma così la vocazione di Romagna Concerti e Produzioni "nel costruire appuntamenti capaci di valorizzare la Riviera non solo come destinazione turistica, ma anche come luogo di produzione culturale, musica dal vivo e intrattenimento di qualità".