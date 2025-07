Torino, uccide la compagna e si suicida nel lago di Avigliana

Trovata un'altra donna morta a Bergamo

Dramma nel Torinese: una donna di 54 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, con evidenti ferite da arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, a ucciderla sarebbe stato il convivente, Alessandro Raneri, 55 anni, che si sarebbe poi tolto la vita gettandosi nelle acque del lago di Avigliana, a circa venti chilometri di distanza.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare l’arma del delitto, che con ogni probabilità si trovava in casa al momento dell’aggressione. La vittima era madre di un giovane di 27 anni; Raneri, invece, aveva una figlia adolescente. Nessuno dei due figli faceva parte del nucleo familiare convivente.

Sempre ieri, un’altra tragedia si è consumata a Bergamo, dove una donna è stata trovata morta negli spazi abbandonati di un'ex azienda dismessa. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare. L’area, nota per il degrado, è spesso frequentata da senzatetto e soggetti coinvolti in attività di spaccio.