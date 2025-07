Torna a Cattolica AntìCatt: la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

La mostra tornerà ogni seconda domenica del mese in piazza Nettuno e via Bovio

AntìCatt(La mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage) torna domani, domenica 13 luglio, a Cattolica, ancora inpiazza Nettuno e via Bovio, sempre con gli stessi orari, dalle ore 7.30 alle ore 18.30.

AntìCatt tornerà ogni seconda domenica del mese, anche ad agosto, domenica 10. I prossimi appuntamenti, saranno quindi: 10 agosto, 14 settembre, 12 ottobre e 9 novembre.

“AntìCatt non è solo una mostra ma un evento a carattere turistico culturale ed etico sociale – commenta l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. Iniziative come questa sono importanti per non perdere il valore della tradizione e la conoscenza di ciò che fa parte della nostra storia. Richiama in città il grande pubblico di amanti del settore, creando movimento anche per tutte le attività economiche presenti nell’asse commerciale e nella Cattolica antica”.