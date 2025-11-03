L'8 novembre arriva l'evento atteso da tutti gli amanti degli animali

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna a Cattolica la “Passeggiata 100 Cani”, l’appuntamento più atteso da tutti gli amanti degli animali.

L’edizione 2025 – la quarta – è organizzata da Filippo Capriotti, noto influencer e grande appassionato di animali, che anche quest'anno riunirà la community a quattro zampe per un pomeriggio all’insegna della gioia, della solidarietà e del divertimento. L’evento si terrà sabato 8 novembre, con ritrovo alle ore 15:00 in Piazzale Primo Maggio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, anche a chi non ha un cane ma desidera prendere parte ai giochi e alle attività all’aria aperta.

Come ogni anno, tra i protagonisti della giornata ci saranno anche i cani del Canile di Rimini “Stefano Cerni”, in cerca di una nuova famiglia. Nella scorsa edizione, grazie alla sensibilità del pubblico e alla grande partecipazione, tutti i cani presenti hanno trovato casa. L’obiettivo è quello di ripetere anche quest’anno questo piccolo grande miracolo di solidarietà.

Durante la giornata, i partecipanti riceveranno gadget omaggio offerti dagli sponsor dell’evento. Saranno inoltre presenti le associazioni Be Kind To - APS e Animalí, da sempre impegnate nella tutela degli animali e nella promozione di una convivenza rispettosa tra uomo e animale.

La “Passeggiata 100 Cani” è un evento pensato per famiglie, bambini e appassionati di animali, un’occasione per vivere la città in un clima festoso e accogliente, sensibilizzando al tempo stesso sul tema dell’adozione. Un pomeriggio per condividere sorrisi, storie e – chissà – magari tornare a casa con un nuovo amico a quattro zampe.