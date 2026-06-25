Torna a Riccione il "Festival del Sole": sul palco giovani atleti da tutto il mondo

Dal 5 al 10 luglio 19esima edizione per uno degli appuntamenti di riferimento della "ginnastica per tutti"

Dal 5 al 10 luglio Riccione ospiterà la 19esima edizione del Festival del Sole, una delle più importanti manifestazioni europee dedicate alla ginnastica non competitiva e uno degli appuntamenti di riferimento della “ginnastica per tutti” nel panorama italiano. Oltre 3.000 partecipanti provenienti da 16 nazioni e un’intera città pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico internazionale.

Per sei giorni giovani ginnasti, istruttori e accompagnatori condivideranno esibizioni, workshop, feste e momenti di incontro. La maggior parte dei partecipanti ha un’età compresa tra i 14 e i 20 anni, ma il Festival accoglie anche piccoli atleti, gruppi senior e formazioni composte da ginnasti di età ed esperienze molto diverse.

È questa la formula che rende il Festival del Sole un evento unico: nessun giudice, nessun punteggio, nessuna classifica. Al centro non c’è il risultato agonistico, ma il piacere di esibirsi, incontrare persone provenienti da altri Paesi e condividere la passione per la ginnastica, la danza e il movimento.

Il Festival offrirà complessivamente più di 30 ore di spettacolo a ingresso libero, trasformando il lungomare e le piazze di Riccione in un grande teatro all’aperto. Ogni arena metterà a disposizione circa 900 posti a sedere gratuiti, permettendo a residenti e turisti di assistere liberamente alle esibizioni.

Alla 19esima edizione parteciperanno gruppi provenienti da Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Isole Faroe, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Portogallo, San Marino, Scozia e Svizzera.

Tra gli ospiti più attesi torna la squadra maschile di ginnastica ritmica della Kokushikan University di Tokyo, formazione conosciuta in tutto il mondo per uno stile che unisce tecnica, sincronizzazione, potenza acrobatica e precisione coreografica.

Dopo alcune edizioni di assenza, tornerà a Riccione anche il team austriaco The Freaks, formazione di fama internazionale nota per le sue spettacolari performance acrobatiche, le numerose apparizioni televisive internazionali e gli spettacoli portati in scena anche a Las Vegas.