Torna a Rimini l'Eco Tombola: il gioco che unisce divertimento e sostenibilità

L'Associazione Futuro Verde propone anche quest'anno la tombola sostenibile

L’associazione di promozione sociale dedicata alle tematiche ambientali del territorio riminese Futuro Verde, in collaborazione con L’Agorà – Via delle Piante e con il contributo di numerose realtà del territorio, visto il successo della prima edizione dello scorso 19 dicembre, ripropone l’“Eco Tombola – Tombola Sostenibile del Riuso”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza che unisce socialità, divertimento e attenzione per l’ambiente. L’appuntamento è per giovedì 15 gennaio alle ore 20.45, presso L’Agorà, via delle Piante 20 – Rimini (zona Celle).

L’evento nasce con l’obiettivo di ricordare a grandi e piccoli che, attraverso gesti semplici e condivisi, è possibile generare un impatto positivo sul pianeta. Una serata pensata per promuovere il riuso, la sostenibilità e uno stile di vita responsabile, senza rinunciare al piacere dello stare insieme in un clima di festa, celebrando così la chiusura delle festività natalizie.

Durante la serata sarà possibile partecipare a:

-Tombola con premi a tutela dell’ambiente

-Mercatino sostenibile

-Brindisi e stuzzichini per scambiarci gli auguri di Felice Anno Nuovo

I premi della Eco Tombola

Grazie al supporto di aziende e partner locali, i premi della serata saranno interamente dedicati alla sostenibilità: Un weekend con un mezzo elettrico – offerto da Mazzoli; Bio Box di prodotti cosmetici – offerta da La Saponaria - Bio Storie Rimini; Cesto bio di frutta e verdura – offerto da CAAR; Due ingressi al Cinema Fulgor; Casina delle api sostenibile – offerta da Coop Alleanza 3.0; Tombolino: cesto di frutta e verdura bio + formaggi del territorio offerti da Bottega di Quartiere delle Celle di Rimini.

Un modo concreto per valorizzare scelte consapevoli e filiere che rispettano il pianeta.

Dichiarazione dell’associazione Futuro Verde

«A chiudere le festività natalizie e celebrare un 2026 importante di impegni e attività per Futuro Verde, sarà la nostra EcoTombola, un momento unico realizzato grazie alla generosità di aziende del territorio e un’occasione per dimostrare che la sostenibilità può essere vissuta in modo semplice e piacevole, coinvolgendo famiglie, bambini e tutta la comunità. Crediamo che iniziative come questa rappresentino un momento importante nel diffondere consapevolezza e rafforzare una cultura del riuso e della tutela dell’ambiente. Ringraziamo tutti i partner che hanno reso possibile questa iniziativa».