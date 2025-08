Torna a San Giovanni in Marignano la Notte dei Talenti: tanti premi in palio

In programma sabato 2 agosto presso l’Arena Spettacoli

I riflettori stanno per riaccendersi a San Giovanni in Marignano per la ottava edizione de La Notte dei Talenti, in programma sabato 2 agosto presso l’Arena Spettacoli, nell’ambito della rassegna estiva Estate fuori dal comune, organizzata dall’associazione APS - Pro Loco, con il supporto dell’Amministrazione Comunale e della Regione Emilia-Romagna.

Sarà un appuntamento all’insegna della leggerezza e dello stupore, dove si alterneranno canto, danza, comicità ed esibizioni sorprendenti in grado di conquistare grandi e piccoli.

Tra le tante candidature ricevute, sono 12 i concorrenti selezionati dalla direzione artistica, che ha apprezzato l’originalità e la varietà delle proposte presentate: cantanti, ballerini, attori, musicisti e artisti versatili pronti a mettersi in gioco. L’affezione è sempre più profonda e arriva da tutta Italia.

La giuria di qualità anche quest’anno si compone di volti noti e nuove collaborazioni: Luca Pizzagalli, docente e giornalista per Il Resto del Carlino; Glauco Franca, protagonista della prima edizione e in seguito volto noto nei talent televisivi; Arcangela Ricco, membro della Pro Loco e profonda conoscitrice del talento locale; Jessica Vallorani, speaker di Radio Sabbia e mente creativa. A coordinare i lavori sarà il Presidente di giuria Marcello Franca, artista poliedrico e direttore artistico di numerosi eventi di successo. Spetterà proprio alla giuria, con il sostegno del pubblico presente, scegliere i finalisti e decretare il vincitore assoluto della serata.

Non mancheranno anche quest’anno premi originali e legati al territorio: i tre concorrenti migliori riceveranno prodotti locali offerti da aziende di San Giovanni in Marignano, mentre il vincitore porterà a casa il trofeo simbolo della manifestazione, un pezzo unico ideato da Loretta Vagnini,orafa marignanese e realizzato in collaborazione con Thomas Rocchi del laboratorio orafo “Nuovo oro del Borgo” e Marcello Fabbri del laboratorio di lavorazione del ferro “De la forge”.

Continua la stimolante collaborazione con Radio Sabbia, che ha raccontato per tutto giugno e luglio il dietro le quinte della manifestazione, permettendo agli affezionati ascoltatori della radio di entrare nel vivo dell’evento con largo anticipo.

Il successo dell’iniziativa è testimoniato anche dal percorso di crescita artistica di molti partecipanti delle scorse edizioni, alcuni dei quali hanno avuto l’opportunità di esibirsi su palchi nazionali di prestigio, come quelli di Tu sì que vales su Canale 5 o X Factor su Sky.

A guidare lo spettacolo saranno come sempre Dario Casali e Giacomo Ubaldi, ideatori e conduttori dell’evento che con grande entusiasmo e simpatia guidano tutto il pubblico tra i formidabili concorrenti della rassegna.

Barbara Mariani, presidente della Pro Loco di San Giovanni in Marignano, sottolinea: “È per noi motivo di grande orgoglio portare avanti anche quest’anno La Notte dei Talenti, frutto della collaborazione tra volontari e della partecipazione entusiasta di cittadini e turisti. Ogni edizione nasce dall’ascolto e dal contributo di tutti, anche dei più giovani, per creare uno spettacolo inclusivo, coinvolgente e aperto a tutti. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata di allegria e meraviglia. Un ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile la rassegna nonché al contributo di Comune di San Giovanni in Marignano e Regione Emilia Romagna”.