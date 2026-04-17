Torna a vivere l’ex centro giovani di Santa Giustina: il Comune cerca un gestore under 35

Pubblicato il bando per il progetto “Re-Visioni”: spazio a idee, cultura e partecipazione giovanile

L’ex centro giovani di Santa Giustina si prepara a riaprire le porte. Il Comune di Rimini ha avviato l’istruttoria pubblica per affidare gli spazi di via Montiano 14 a una realtà composta in maggioranza da under 35, chiamata a trasformare l’edificio in un luogo di creatività, incontri e nuove iniziative per il quartiere. Il progetto, battezzato “Re‑Visioni”, punta a rimettere in moto – anche grazie ad un contributo di oltre 83 mila euro - un presidio storico della comunità, oggi pronto a diventare un laboratorio aperto dove i giovani possano progettare e guidare attività culturali e sociali.





Il progetto “Re‑Visioni”

L’obiettivo è creare un luogo dove i giovani possano immaginare, proporre e costruire nuove attività per Santa Giustina. Workshop, tavoli di lavoro, percorsi creativi e iniziative culturali nasceranno direttamente dalle idee dei ragazzi, con un approccio partecipato e aperto alla comunità. Uno spazio civico - composto da due stanze assegnate alle politiche giovanili - che potrà ospitare incontri, laboratori, eventi culturali e momenti di partecipazione aperti al quartiere.





Chi può partecipare

Il bando è rivolto agli Enti del Terzo Settore con una componente giovanile maggioritaria (almeno il 51% under 35).

La rete che presenterà il progetto dovrà costituirsi in ATI o ATS, mantenendo sempre la prevalenza giovanile.





Gli obiettivi della coprogettazione

L’avviso pubblico punta a costruire, insieme agli EntiTerzoSettore un progetto capace di: creare uno spazio polifunzionale per attività educative, artistiche, culturali e ricreative; favorire la partecipazione diretta dei giovani nella gestione del centro; promuovere socializzazione e inclusione, offrendo un luogo sicuro e accogliente; sostenere la crescita personale, i talenti e le fragilità dei ragazzi; valorizzare le associazioni giovanili, anche informali, come protagoniste di incontri, mostre, residenze artistiche e nuove forme di espressione.



Il progetto nasce dalla convenzione firmata tra ANCI e Comune di Rimini , nell’ambito del programma nazionale per l’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35.

La coprogettazione prevede un investimento di 83.500 euro, la concessione gratuita dell’Immobile, con utenze e manutenzioni a carico del Comune di Rimini.

«Questo spazio è stato importante per tanti ragazzi e ragazze. Riaprirlo con un progetto guidato dagli under 35 significa rimettere in moto una storia che appartiene al quartiere», sottolinea l’assessora alle Politiche Giovanili Francesca Mattei.

«Vogliamo che siano i giovani a decidere cosa farne, come viverlo e come trasformarlo. È un luogo che torna a pulsare grazie alle loro idee, alle loro energie e alla loro capacità di immaginare futuro. Un progetto per il quartiere, con le peculiarità di un territorio di confine, ma da sempre aperto a giovani e utenti da tutta la città».





Calendario degli incontri pubblici

La procedura di coprogettazione si svolgerà in due incontri online sulla piattaforma Teams:



29 aprile 2026 – ore 9.00

Nel primo incontro verranno illustrati contesto, finalità e impegni richiesti.



12 maggio 2026 – ore 9.00

Nel secondo saranno esaminate le proposte progettuali presentate dagli ETS.



Info e bando

Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili nella sezione Bandi e Avvisi del Comune di Rimini:

Ufficio Politiche Giovanili – Via Ducale 7, Rimini

Tel. 0541 793935 – [email protected]



