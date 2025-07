Torna anticiclone africano, caldo intenso almeno per 5 giorni

Sabato 39 gradi a Oristano e domenica 40 a Foggia

Temperature di nuovo in aumento e caldo intenso fino alla metà della prossima settimana a causa dell'ennesima espansione dell'Anticiclone africano. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, precisando che entro lunedì si prevedono 37°C in Emilia, Lombardia orientale e Basso Veneto, 38°C anche in Toscana ed Umbria, 36°C a Roma e Viterbo. Analizzando le temperature nelle città, sabato, spiega l'esperto, "quelle più calde saranno Oristano con 39°C, Foggia con 37°C, Forlì, Macerata e Nuoro con 36°C. Domenica il picco sarà toccato a Foggia con 40°C, poi avremo 38°C a Lecce, Matera e Nuoro, ma attenzione anche ai 37°C di Ferrara e ai 36°C di Bologna e Mantova".

Lunedì e martedì c'è la possibilità di un ulteriore rialzo delle temperature, non solo nei capoluoghi di provincia ma anche in molte località interne della Sicilia e della Sardegna. "Per un po' di respiro - osserva Tedici - dovremo aspettare metà della prossima settimana quando, forse, arriverà l'Anticiclone delle Azzorre a riportare temperature più fresche. Per ora, ci tocca il classico meteo del XXI secolo: anticicloni africani, notti tropicali" e temperature elevate.

Nel dettaglio: Venerdì 18. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. Sabato 19. Al Nord: temporali su Alpi, sole e caldo altrove. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo Domenica 20. Al Nord: temporali su Alpi, sole e caldo altrove. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo

Tendenza: caldo africano molto intenso al Sud, caldo anomalo anche al Centro-Nord fino a mercoledì.