Torna Habitat a Pennabilli: il festival che unisce giovani, cultura e impegno per l’Appennino

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto, tre giorni di incontri al Parco Begni

Torna il Festival Habitat, tre giorni di festa, cultura e incontro tra abitanti dell’Appennino, in programma da venerdì 23 a domenica 25 agosto al Parco Begni di Pennabilli (RN). Giunto alla sua settima edizione, l’evento è organizzato da Chiocciola – La casa del nomade APS e propone un ricco calendario di spettacoli teatrali, concerti, tavole rotonde, presentazioni e momenti conviviali per riflettere sul tema dell’immaginario come strumento per abitare e trasformare i luoghi.

Il festival è parte integrante del più ampio progetto Habitat, nato per promuovere un modello di sviluppo delle aree interne fondato sulla conoscenza e sul protagonismo delle comunità, in particolare dei giovani. L’Appennino si propone così come laboratorio sperimentale, dove la qualità dell’ambiente e delle relazioni, il dialogo intergenerazionale e la valorizzazione del patrimonio – materiale e immateriale – si combinano per generare nuove visioni e opportunità. Attivare processi culturali è il primo passo: si punta sulla formazione aperta a tutti, la creazione di spazi comuni di dialogo, lo scambio di saperi tra generazioni, l’apertura di luoghi capaci di ospitare eventi culturali e la loro co-progettazione.

I tre giorni di fine agosto saranno dedicati agli abitanti del territorio, a chi vive in altre montagne, ma anche a chi è curioso di scoprire nuovi mondi. Tra gli ospiti più attesi, la compagnia teatrale Trukitrek, che proporrà una suggestiva performance di teatro di figura, in forma di favola distopica e retro-futuristica, per riflettere sul futuro dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. Il cantautore Rickson, con la sua band, porterà sul palco un progetto musicale profondamente radicato nel paesaggio che lo ha ispirato. Spazio anche alla musica elettronica con dj set, alla presentazione di libri e saggi – come il “Vocabolario delle aree interne” – e a tavole tematiche, incontri con associazioni locali e nazionali, escursioni ed esperienze diffuse.

Il Festival Habitat 2024 è finanziato da ActionAid International Italia E.T.S. e dalla Fondazione Realizza il Cambiamento, nell’ambito del progetto The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment, cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto The CARE mira a promuovere, proteggere e far rispettare i Diritti e i Valori dell’Unione Europea, con un approccio basato sulla partecipazione attiva dei cittadini e sull’empowerment dei portatori di diritti. Coinvolgendo oltre 70 realtà in tutta Italia, The CARE intende costruire una rete in grado di rispondere ai bisogni concreti dei territori, valorizzandone unicità e potenzialità.

L’identità visiva del festival è firmata dall’illustratrice Monica Gori, mentre le fotografie dell’evento saranno curate da Lorenzo Bravi.

Pennabilli si prepara così ad accogliere una nuova edizione di Habitat, un appuntamento che unisce cultura, partecipazione e sostenibilità per costruire, insieme, il futuro delle aree interne.