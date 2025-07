Torna il Bibliobus a Coriano: la lettura viaggia nelle frazioni

Dopo il successo dell’edizione invernale, il servizio itinerante ripartirà in autunno portando libri e incontri

Il servizio Bibliobus il prossimo autunno tornerà nelle frazioni. La biblioteca itinerante, della durata di 6 mesi, partita lo scorso novembre e terminata a maggio, ha totalizzato 17 appuntamenti settimanali tra Cerasolo, Mulazzano, Ospedaletto, Passano e la parrocchia di Sant'Andrea in Besanigo.

L’inedita iniziativa, tra adulti e bambini, ha coinvolto 140 persone. Nel complesso sono stati consegnati 130 libri. A dare gambe al progetto, nato dalla collaborazione tra Auser e il comune di Coriano, è stata Manuela Bellarosa, volontaria della biblioteca comunale “ G.A. Battarra”.

Grazie alla disponibilità di don Osvaldo e di don Davide per aver messo a disposizione i locali delle parrocchie, Manuela con il suo “ bibliobus elettrico” ha portato nelle frazioni centinaia di libri della biblioteca mettendoli a disposizione dei lettori.Le date del bibliobus sono state anche occasione per parlare di libri e per leggere,assieme a qualche bimbo, alcune pagine di libri.





“Incentivare e avvicinare i cittadini alla lettura attraverso il prestito gratuito dei libri forniti dalla biblioteca comunale direttamente nelle frazioni si è rivelata un’idea da ripetere - afferma l’assessore alla Promozione del territorio, Anna Pazzaglia -. In inverno e primavera, grazie ad un lavoro di squadra sapientemente organizzato, è stato attivato un percorso virtuoso, fatto non solo di prestito di testi di vario genere, ma anche di donazione, da parte dei privati, al Bibliobus. Manuela e i volontari Auser hanno portato nelle frazioni oltre ai libri, entusiasmo, energia e gratitudine per chi condivideva la passione per la lettura. Si sono avvicinate ai libri di carta persone meno avvezze alla frequenza della biblioteca e tanti genitori con bambini. Questo è un buon segnale tale per cui replicheremo l’iniziativa”.