Torna il Centro "Dreams" nella ex-scuola di Ponte Messa

Torna il centro di aggregazione giovanile che per anni ha avuto sede a Pennabilli

Torna il centro "Dreams", il luogo di aggregazione giovanile che per anni ha regalato rifugio e opportunità ai giovani in Alta Valmarecchia. Questa volta la sede sarà l'ex-scuola di Ponte Messa, nel comune di Pennabilli. Grazie ad un finanziamento di 50mila euroottenuto dalla Regione Emilia-Romagna, l'ex -scuola è stata completamente ristrutturata al suo interno. L'intervento ha visto infatti una ristrutturazione degli spazi, il rifacimento della pavimentazione, l'installazione di nuovi servizi igienici, infissi interni più moderni e una tinteggiatura fresca e luminosa di tutti i locali. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Parri Michele a costo zero per il comune.

Ora il centro si presenta come un ambiente rinnovato, pronto ad accogliere i giovani del territorio, che vanno dai bambini della scuola primaria ai pre-adolescenti e adolescenti, con picchi di presenza durante serate dedicate ai più grandi. Tra le attività più apprezzate ci sono giochi in scatola, sport e altre attività. "Il centro dopo questo intervento –dice il sindaco Mauro Giannini– potrà riprendere l’attività a pieno regime, con nuove opportunità di aggregazione e divertimento".