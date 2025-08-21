Torna il Mercatino mostra-scambio del collezionista ai Giardini Montanari di Riccione

Dal 25 agosto al 3 settembre, monete, francobolli, carte e curiosità animano il centro di Riccione

Dal 25 agosto al 3 settembre 2025 torna ai Giardini Montanari il tradizionale Mercatino mostra-scambio del collezionista, organizzato da Federalberghi Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione. La rassegna, ormai appuntamento fisso del calendario degli eventi estivi, richiama ogni anno collezionisti, appassionati e curiosi, trasformando il cuore della città in un punto d’incontro vivace e culturale.

Monete, cartoline, libri, manifesti, santini, carte Pokemon, francobolli e tanti altri oggetti da collezione sono i protagonisti di un’esposizione che unisce il fascino del collezionismo alla possibilità di scambio alla ricerca del pezzo raro o mancante della propria collezione.

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18, regalando a residenti e turisti un’occasione piacevole occasione per curiosare tra oggetti dimenticati in cantina ancora piccoli tesori ricchi di fascino.

“Il mercatino è ormai una tradizione che arricchisce il centro città e offre a tutti, dalle famiglie ai collezionisti più esperti, un momento di svago e interesse, che richiama espositori da tutta Italia e anche dall’estero”, dichiara il presidente di Federalberghi Riccione Claudio Montanari.

Per informazioni: Federalberghi Riccione – Tel. 0541 605000.