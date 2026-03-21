Torna il Premio letterario Paolo Fabbri: il Liceo Classico "Giulio Cesare" lancia la V edizione

A Rimini, l'Associazione Alumni onora la memoria del giornalista Paolo Fabbri

L’Associazione Alumni del Liceo Classico “Giulio Cesare”, con il patrocinio del Comune di Rimini e della testata giornalistica QN Il Resto del Carlino, indice la V edizione del “Premio letterario Paolo Fabbri”, ideato e supportato da Domini Soso Fabbri per onorare la memoria del marito Paolo, scomparso nel 2013.

Paolo Fabbri, riccionese ed ex alunno del Liceo, è stato giornalista e professionista della Comunicazione, dapprima all’Azienda autonoma di soggiorno di Riccione, successivamente al giornale “Il Messaggero” di Roma e al gruppo editoriale Monti in qualità di Capo della Promozione e Relazioni Pubbliche de “Il Resto del Carlino” dal 1969 al 1984. Successivamente è divenuto Amministratore unico della “Paolo Fabbri e associati s.r.l.”, società operante nel marketing strategico, nella Promozione e nelle Relazioni Pubbliche, svolgendo attività di consulenza nei settori dell’editoria, del turismo, dello sport e del commercio. Ideatore di eventi, concorsi e manifestazioni, è stato tesoriere della FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

Il bando di concorso è riservato agli studenti degli ultimi tre anni del Liceo Classico statale e prevede un elaborato scritto in forma di saggio breve. Il Premio, di 1000 euro, sarà diviso ex aequo fra i due elaborati giudicati più pregevoli dalla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice esterna è composta da nomi autorevoli, quali il prof. Mauro Miccio, professionista della Comunicazione nazionale e internazionale, manager e già docente di Sociologia della comunicazione presso l’Università di Roma Tre; il giornalista dott. Giorgio Tonelli, già caporedattore della sede regionale RAI; la prof.ssa Chiara Giovannini e l’avv. Carlo Rufo Spina, rispettivamente presidente e tesoriere dell’Associazione Alumni; e la dott.ssa Domini Soso Fabbri, giornalista e già regista RAI.

Il concorso si svolgerà martedì 31 marzo, alle ore 14.00, presso le aule del Liceo Classico “G. Cesare – M. Valgimigli”. La premiazione avrà luogo martedì 26 maggio, con una cerimonia ad evidenza pubblica presso il Teatro degli Atti di Rimini, di cui sarà data notizia anche a mezzo stampa.

Il Premio giunge alla V edizione dell’anno scolastico 2026 e proseguirà per gli anni a venire fino alla scomparsa della promotrice Domini Soso Fabbri.