Torna il Pride a Rimini: la città si accende dei colori dell'arcobaleno

Continua la lotta contro ogni discriminazione verso la comunità LGBTQI+

Torna il Rimini Summer Pride, oggi alla sua ottava edizione, la manifestazione per i diritti LGBTQI+ della Romagna, il pride dell’estate nella capitale dell’estate che porta avanti le sue lotte con lo sguardo pieno di futuro. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Esistere, esistere, esistere”, un grido ritmico di affermazione verso chi nega l’esistenza: delle persone transgender, cancellate nelle loro necessità e identità; delle famiglie omogenitoriali, cancellate nelle loro relazioni e affetti; delle violenze omotransfobiche, regolarmente sminuite e negate; del diritto di espressione, invocato a corrente alternata. Esistere come grido di battaglia verso ogni tentativo di cancellazione.

L’evento centrale del programma è, come da tradizione, la parata di sabato 26 luglio che prevede il raggruppamento dalle ore 17 in piazzale Kennedy con partenza alle 18. Alla partenza verrà effettuato un flash mob “Attiviamoci” promosso dalla AUSL Romagna distretto di Riccione. Il percorso si snoda lungo il Parco del mare, passando vicino alla rotonda Lucio Battisti dove per l’occasione la scritta "Rimini" posizionata in occasione del “giro” ciclistico diventerà arcobaleno grazie al Comune di Rimini, ad Anthea e al colorificio MP che ha fornito i materiali. Il corteo proseguirà fino alla Ruota panoramica, dove farà una sosta e dove sarà possibile grazie a una convenzione per un numero limitato di partecipanti fare un giro e vedere il Pride dall’alto. Da lì il corteo svolterà in via Destra del Porto e quindi in via Colombo per tornare verso la rotonda del Parco Fellini dove, dalle 20.30, si animerà il palco, presentato dalla celebre drag Priscilla. Dopo gli interventi politici e delle associazioni (tutti con interpreti LIS) la manifestazione andrà avanti fino all’una di notte con stand gastronomici e bevande.

Il corteo sarà animato da nove carri musicali e dal trenino delle Famiglie Arcobaleno. I carri di testa delle associazioni sono, oltre a quello di Arcigay, quello della CGIL e dell’associazione 121, l’associazione LGBTQI della Repubblica di San Marino recentemente costituita.

Considerando il generale incremento della partecipazione ai pride in tutta Italia e considerando anche il ritorno alla giornata di sabato, gli organizzatori prevedono un aumento considerevole della partecipazione stimato in un 25% rispetto all’anno precedente.

Ma il Rimini Summer Pride non è solo la parata di sabato, e come ogni anno cresce e propone qualcosa di nuovo e originale. Una delle novità è che il Rimini Summer Pride sarà accompagnato, primo al mondo, dal Summer Pride Enigmistico (Italianizzato in “Orgoglio enigmistico dell’estate”), un vero e proprio fascicolo enigmistico che celebra “il pride che vanta innumerevoli tentativi di imitazione” e che verrà distribuita gratuitamente mettendo a disposizione 12 pagine di cruciverba, indovinelli, enigmi, curiosità, quiz, a opera di autori e autrici dei massimi livelli, grazie anche alla preziosa collaborazione della più importante rivista di enigmistica classica “La Sibilla” e del gruppo “101 anagrammi Zen”. Il cruciverba di copertina raffigura Alessandro Zan, che sarà ospite a Rimini per la parata e per l’incontro delle Famiglie Arcobaleno di domenica 27.

Come ogni anno la parata è inserita in una Pride week, dal 21 al 27 luglio, ricca di eventi di approfondimento culturale, con il patrocinio di Comune di Rimini, Provincia di Rimini, Consigliera delegata alle pari opportunità della Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna. Inoltre quest’anno si sono aggiunti i prestigiosi patrocini della Ausl Romagna e dell’Ordine delle psicologhe e degli psicologi dell’Emilia-Romagna.

La Pride Week si svolgerà presso gli spazi della Community 27, la spiaggia LGBTQI+ e inclusiva più famosa d’Italia, e ogni incontro avrà l’interpretazione in Lingua Italiana dei Segni (LIS). Molti i temi di cui si discuterà durante gli incontri a partire dalle 18.30:

Lunedì 21 si parlerà di “Lo Sport per tutt*?!” in collaborazione con AICS Rimini; martedì 22 il tema è “Sordə e Queer: doppia discriminazione?” a cura dell’Ente Nazionale Sordi; mercoledì 23 “Terf, trans, femm… Parità, differenza, intersezionalità: diritti negati e conquiste ottenute”, a cura del Coordinamento Donne e Rompi il Silenzio; sempre mercoledì alle 21 al Chiringuito del bagno 28 la performance “Corpi di stato. Il corpo è politica, e anche Glitterato!” a cura di Cuore e Burlesque e Sara Cusato; giovedì 24 “Salute riproduttiva e nuove famiglie, oltre l’orizzonte normativo” promosso da SIRU “Società Italiana di RIproduzione Umana”, con la partecipazione di AUSL Romagna e Ordine Psicologi e psicologhe Emilia-Romagna.

Di particolare significato per la città l’evento di venerdì, con la cerimonia ufficiale di inaugurazione della passeggiata Marcella di Folco “Politica trans e interprete di Fellini” alle 18.30 di fronte al Belvedere di Piazzale Kennedy. Marcella DI Folco, storica militante trans, è stata la prima donna trans al mondo a ricoprire una carica elettiva, nel Consiglio comunale di Bologna nel 1995. Marcella era molto legata alla nostra città e anche a uno sei simboli della nostra cultura, ha infatti intrapreso, prima della transizione, una carriera attoriale grazie proprio all’interessamento di Federico Fellini. Marcella, all’epoca Marcello, tra le varie parti in cui ha recitato ha incarnato infatti il famoso Principe della Gradisca in Amarcord. Parteciperà all’inaugurazione Porpora Marcasciano, consigliera comunale a Bologna e già candidata al Nobel per la pace, e Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay.

Il Venerdì ci sarà l’unico party ufficiale del Rimini Summer Pride, il pre-party all’Hyperbeach di Riccione a partire dalle 21 fino alle 2.30, con prevendita dei biglietti.

Domenica 27 gli eventi conclusivi con l’associazione Famiglie Arcobaleno alle 17 con le letture per bambine e bambini a cura dell’associazione “Lettori con la valigia” e dalle 18.30 con il dibattito “Genitori per amore - esistere e resistere dalla corte costituzionale oltre la legge Varchi” con Alessandro Zan e Sergio Lo Giudice, già senatore.