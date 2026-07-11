Torna il Torneo di Vita: a Villaggio Primo Maggio 30 anni di calcio, amicizia e divertimento

Dal 12 al 26 luglio otto squadre si sfidano nel nuovo campo in erba sintetica della parrocchia. L’edizione celebra la storia della manifestazione nata nel 1994 da un’intuizione di don Tarcisio

Torna il "Torneo di Vita" 30esima edizione dal 12 al 26 luglio al nuovo campo in erba sintetica della parrocchia del Villaggio Primo Maggio. Uno spazio che tornerà ad animarsi con il rumore del pallone, gli applausi del pubblico e "quella sana rivalità che" dicono gli organizzatori "da 30 anni, rappresenta il vero sale della manifestazione". In campo scenderanno otto squadre come sempre nominate grazie al colore abbinato per sorteggio (Bianco, Azzurro, Verde, Giallo, Arancio, Grigio, Fucsia e Rosso), suddivise in due gironi, pronte a contendersi un posto nella fase finale e, soprattutto, l'onore di iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del torneo.





Ad inaugurare la manifestazione saranno la Santa Messa concelebrata dal Vescovo Nicolò ed una sfida speciale tra le vecchie glorie, quei giocatori che, a metà degli anni Novanta, contribuirono a far nascere il Torneo di Vita al campo di San Fortunato.



"Sarà l'occasione per ritrovare amici e amiche che il tempo ha trasformato in genitori, allenatori, educatori o semplicemente affezionati amici del torneo" raccontano gli organizzatori "ma che conservano ancora il ricordo di quelle sere d'estate trascorse inseguendo un pallone e costruendo, senza forse rendersene conto, qualcosa di molto più grande di una manifestazione sportiva.

Perché il Torneo di Vita non è mai stato soltanto una competizione. È stato, e continua a essere, un luogo di incontro, un laboratorio di amicizie, una palestra di rispetto e condivisione. Un appuntamento capace di coinvolgere generazioni diverse, accomunate dal desiderio di vivere insieme il quartiere e la parrocchia attraverso il linguaggio più semplice e universale: quello del calcio."





La trentesima edizione omaggia Don Tarcisio che ebbe l'intuizione e la passione di dare vita a questa iniziativa ben 32 anni fa, nel 1994 (il conteggio è sfalsato per la sospensione di due edizioni causa Covid).



"Trentadue anni dopo il primo fischio d'inizio, lo spirito è rimasto immutato" raccontano gli organizzatori "Cambiano i protagonisti, cambiano i campi, cambiano perfino i palloni. Ma resta intatto ciò che ha reso speciale il Torneo di Vita: la capacità di trasformare una semplice partita di calcio in un momento di comunità in nome di valori cristiani condivisi. E, come accade da oltre trent'anni, anche quest'estate il risultato più bello sarà ritrovarsi."





Le date



Il torneo partirà domenica 12 luglio.

In apertura alle 19, si celebrerà la messa di saluto a Don Tarcisio Tamburini che lascia la comunità parrocchiale del Villaggio Primo Maggio. Alle 20.30 una partita che coinvolgerà le "vecchie glorie" del torneo, circa 60 persone.

Alle 21.45 partirà il Torneo con la prima sfida.



Il torneo proseguirà il 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24 luglio. Gran finale il 26 luglio.



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