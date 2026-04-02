Torna il Trofeo Adriatico: tre giorni di calcio giovanile tra Coriano e Ospedaletto

Dal 4 al 6 aprile, la ASD Tropical Coriano ospita atleti da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Serbia e Svizzera

Anche quest’anno torna il Trofeo Adriatico. Da sabato 4 a lunedì 6 aprile si svolgerà la 34^ edizione del Torneo Internazionale di calcio giovanile organizzato dalla ASD Tropical Coriano in collaborazione con Euro-Sportring Foundation.

Saranno in campo 200 squadre provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Serbia e Svizzera, dalla categoria U08 (Primi Calci) alla categoria U19 (Juniores). Le partite si disputeranno sui campi del Daniele Grandi di Coriano, del Bacchini di Ospedaletto e nei comuni limitrofi. Tra atleti e famigliari si prevede la presenza di circa 18.000 persone.

Anna Pecci, Assessore allo Sport “Con grande piacere il giorno di Pasquetta consegnerò trofei e medaglie agli atleti. L’attività sportiva tra i giovani è molto importante, sia come attività educativa e di socializzazione, sia per il benessere fisico e mentale. Ben vengano eventi di questo calibro, i ragazzi ci mettono impegno, passione e si divertono, stringono nuove amicizie e conoscono nuovi territori”.

I prossimi appuntamenti con Euro-Sportring saranno 1-2 maggio per il Trofeo Rimini Cup, il 23-24 maggio per il Trofeo Delfino e il 6-7 giugno il Trofeo Adriatico che si svolgerà nelle giornate dal 2026. In primavera altri eventi.