Torna la balera verdemare, la musica romagnola diventa itinerante nei quartieri di Riccione

Dal 6 luglio al 24 agosto serate danzanti e spettacoli sotto le stelle tra liscio, balli di gruppo e orchestre nelle piazze della città

Torna anche quest’anno la musica, l’allegria e le serate danzanti della Balera Verdemare, il progetto dell’amministrazione comunale che unisce la tradizione, il folklore romagnolo e la comunità. Il progetto quest’anno si rinnova con una interessante novità: l’evento diventa itinerante toccando tutti i quartieri della città e trasformando le piazze riccionesi in veri e propri palcoscenici musicali e danzanti sotto le stelle.



“La Balera Verdemare rappresenta un appuntamento attesissimo dalla nostra comunità – dichiara l’assessora ai Quartieri e alla Famiglia, Marina Zoffoli – perché unisce la tradizione musicale romagnola al desiderio di stare insieme, di vivere il territorio come luogo di incontro e socialità. Quest’anno, la scelta di rendere la rassegna itinerante risponde alla volontà di portare l’intrattenimento e l’inclusione direttamente nei cuori dei nostri quartieri, coinvolgendo ancora più capillarmente sia i riccionesi sia i turisti. Sarà un viaggio condiviso che regalerà a tutti serate di musica e divertimento, celebrando la nostra identità in contesti urbani unici”.

Dal 6 luglio al 24 agosto, ogni lunedì sera dalle 20:30, le diverse piazze cittadine ospiteranno musicisti, cantanti, ballerini e orchestre, in una festa di note e colori, tra liscio, balli di gruppo e melodie che appartengono alla memoria collettiva. Un’occasione unica per vivere la magia delle notti estive riccionesi all’insegna della convivialità, dello spettacolo e della tradizione.

La serata di debutto di Balera Verdemare è fissata per il 6 luglio quando in piazza Fontanelle (viale Sicilia) suonerà l’amatissima “Claudio Cavalli Band”. Il loro repertorio spazia dal liscio ai balli di gruppo, dalla cumbia alla musica leggera italiana, per uno spettacolo pensato per far danzare ogni generazione.

Il secondo appuntamento nel quartiere Fontanelle, lunedì 13 luglio, vedrà protagonisti “Anna e Stefano”, coppia artistica e nella vita, punti di riferimento della musica romagnola da oltre quarant’anni. Insieme portano avanti la tradizione del folklore romagnolo spaziando con disinvoltura tra vari generi musicali.

La carovana della tradizione si sposta nel quartiere San Lorenzo il 20 luglio quando a salire sul palco, nel piazzale omonimo di fronte alla chiesa, ci sarà la “Giancarlo tutti in ballo” per una serata all'insegna del ritmo e del coinvolgimento collettivo, dove la pista si accenderà con i migliori brani della tradizione e i ballabili più amati dal pubblico.

Si resta sempre a San Lorenzo il lunedì successivo, 27 luglio, con “Massimo e Diana”, pronti a far ballare residenti e turisti con le melodie della tradizione e i grandi classici italiani.

Il mese di agosto si apre nel quartiere Spontricciolo (Parco Fogliano Marina, viale Saluzzo) con la “Bruno e Doria Band”, in programma il 3 agosto: un sodalizio capace di emozionare e coinvolgere, unendo tradizione e grandissima qualità esecutiva.

Il secondo appuntamento a Spontricciolo vedrà sul palco il “Fuoriorario Duo”, formato da Joan e Marco. Con oltre vent’anni di carriera, sono celebri per il loro vasto repertorio: dai grandi classici evergreen al liscio tradizionale, fino a cumbia, bachata, foxtrot e boogie woogie. Il loro motto, “Tutti in pista con i migliori ballabili!”, è una garanzia di ritmo e buon umore.

Per il penultimo appuntamento dell’estate, la “Claudio Cavalli Band” torna sul palco, il 17 agosto, questa volta nella splendida cornice di piazzale San Martino nel quartiere Abissinia, per riproporre il suo applaudito viaggio musicale e far ballare la piazza a ritmo di liscio e hit pop rivisitate.

Il gran finale della rassegna itinerante si terrà il 24 agosto in piazzale Aldo Moro. Saranno nuovamente “Anna e Stefano” a firmare la chiusura della Balera Verdemare 2026, salutando il pubblico con la loro inconfondibile energia e la passione autentica per il folklore romagnolo.





