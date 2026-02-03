Torna la Festa dell'Unità, ma di inverno: il programma

Denominata "Fest'Unità", dal 6 all'8 febbraio all'Area Settebello di Rimini

Dal “Club Po: parole libere. I giovani incontrano Pierluigi Bersani, Virginia Libero, Bernard Dika e Laura Arduini” che aprirà il calendario venerdì 6 febbraio alle 18 al “Ripartire dai territori”, il focus con l’europarlamentare ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella e i primi cittadini della nostra provincia Jamil Sadegholvaad, Daniela Angelini, Franca Foronchi e Filippo Sacchetti: con un intero fine settimane di confronti sui principali temi del dibattito nazionale e internazionale, musica, e divertimento torna dopo quasi 15 anni Fest’Unità, la festa provinciale invernale del Partito Democratico della provincia di Rimini.

A ospitarla sarà l’Area Eventi Settebello di via Roma 70.

Incontri, solidarietà e momenti conviviali

Nella prima giornata, venerdì 6, il programma entra nel vivo con un momento ufficiale (Parte la festa con la segretaria provinciale Giulia Corazzi, Christian D’Andrea, Luigi Tosiani, Virginia Libero e Giacomo Gnoli), la Cena di solidarietà con Saverio Tommasi e Paola Romano (19.15-21.15) e l’intervista di Saverio Tomasi a Pierluigi Bersani sul tema Cosa succede nel mondo? Tra autoritarismi e guerre perché alla sinistra serve coraggio.

Sabato 7 la giornata inizierà con un confronto sul Referendum Giustizia. Perché è giusto dire no che alle 17.15 avrà per protagonisti il dottor Armando Spataro, la professoressa Elena Valentini, la dottoressa Sara Pasa e l’avvocatessa Roberta Mari. Un confronto moderato dall’avvocato Maurizio Ghinelli.

Fra le 19.15 e le 21.15 ecco poi la Cena dell’Unità con le donne democratiche, durante la quale, alle 20.45, si terrà il focus 80 anni di voto delle donne con Roberta Mari, Emma Petitti e Barbara di Natale.

A chiudere la seconda giornata, alle 21.15, sarà poi il confronto Costruire l’Europa, cambiare l’Italia con l’europarlamentare Stefano Bonaccini, il deputato del Partito Democratico Andrea Gnassi e l’assessora regionale Roberta Frisoni. A introdurre il tema sarà la consigliera regionale Emma Petitti, mentre la consigliera regionale Alice Parma lo modererà.

Domenica 8 il programma sarà aperto già alle 11 con un Workshop su lavoro e impresa con Cecilia Guerra, Emma Petitti, Alice Parma e le realtà del territorio. A introdurlo sarà Chiara Angelini.

Si proseguirà poi alle 12.30 con il Pranzo dell’Unità con Dario Nardella e le sindache e i sindaci del Pd, alle 13.45 sarà la volta del citato Ripartire dai territori per poi chiudere dalle 15 con il Tombolone della domenica.

Tutte le sere non mancheranno musica, tombole e intrattenimento. Per info e prenotazioni: 0541 381010