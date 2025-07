Torna la Sagra del Tituccio a Corpolò: tre giornate di musica, sport e gusto

Quest'anno è nata anche l'associazione Officine Tituccio

C’è una nuova energia che pulsa nel cuore del paese di Corpolò: è nata Officine Tituccio, l’associazione che accende i motori della comunità e rilancia la Sagra del Tituccio, in programma il 5, 6 e 7 settembre 2025.

Un nome che è tutto un programma: “Officine” come laboratorio di idee e passioni, “Tituccio” come radici profonde nella tradizione. Nel logo, non a caso, brillano due simboli di casa: i motori e la storica fonte d’acqua del borgo.

Enrica Tosi, presidente dell'Associazione con l’acceleratore a tavoletta: “Vogliamo creare momenti di aggregazione, riscoprire il valore dello stare insieme, far emergere la creatività e il talento che abitano Corpolò.”

Il primo grande evento sarà la Sagra del Tituccio, che quest’anno si presenta in versione 2.0 nella sua XXIII edizione: più musica, più gusto, più sport e più voglia di far festa. Tre giorni per vivere Corpolò, in modo nuovo, tra innovazione e tradizione, con l’energia contagiosa di un paese che crede in sé stesso.