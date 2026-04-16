Torna la Segavecchia di Misano Adriatico: il programma di sabato e domenica

Due giorni di folklore, musica e fuochi spettacolari

Tradizione, folklore e divertimento per tutta la famiglia si rinnovano nel weekend a Misano Adriatico per la Festa della Segavecchia. La sagra, una delle più antiche della Romagna, animerà il centro cittadino nelle giornate di sabato e domenica con esposizioni, mercatini, spettacoli, giostre e street food.

Il programma del sabato si aprirà sin dal mattino con l'esposizione di moto storiche in Piazzale Roma dalle 11:00 e la sfilata che prenderà il via alle 15:00. Sempre dalle 15:00, lungo via della Repubblica, sarà possibile provare i giochi di una volta, quelli che hanno fatto divertire generazioni di bambini.

Alle 21:30, in Piazza della Repubblica, avrà inizio il concerto della tribute band Killer Queen, un grande show coinvolgente pronto a far scatenare il pubblico di Misano.

Domenica, dalle 10:00 del mattino, spazio allo sport con le prove di minimoto a cura del Motoclub Misano in via Emilia e il passaggio della Rimini Marathon lungo via Litoranea Nord.

Dalle 15:00 del pomeriggio il divertimento esploderà con il Dj set di Luigi del Bianco e Monica Kiss e la grande sfilata di carri allegorici in Piazzale Roma. Special guest della giornata la “Iena” Andrea Agresti.

In Piazza della Repubblica, dalle 15:30 fino a tarda sera, si ballerà con l’orchestra Luca Bergamini.

Il programma serale culminerà alle 21:30 con il tradizionale falò della “Vecchia”, rito propiziatorio di passaggio verso la stagione estiva. Infine, alle 22:00, l’appuntamento è in Piazzale Roma per lo spettacolo pirotecnico che chiuderà la due giorni di festa.



