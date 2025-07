“Muoviti...dat 'na mosa!”: torna l'estate attiva a Poggio Torriana

Camminate, esercizio all’aperto e tanta socialità: dal 16 giugno al 7 agosto parte il progetto per tutte le età promosso dal Comune e dall’A.S.D. Poggio Torriana

Un’estate in movimento, per stare bene insieme e riscoprire la bellezza del territorio: il Comune di Poggio Torriana, in collaborazione con l’A.S.D. Poggio Torriana, lancia per l’estate 2025 il progetto “Muoviti... dat 'na mosa!”.

Un’iniziativa rivolta a tutte e tutti, pensata per promuovere il benessere fisico, la vita all’aria aperta e la socializzazione, in programma dal 16 giugno al 7 agosto.



L’attività è aperta a ogni fascia d’età, con un’attenzione speciale ai più giovani: per bambini e bambine nati tra il 2014 e il 2019 la partecipazione è gratuita. Il costo per gli adulti è di 40 euro per i due mesi, con un’eventuale quota aggiuntiva per chi non è già tesserato UISP.



A dare il via al progetto sarà un incontro formativo sabato 24 maggio alle ore 16.00 presso il Mulino Spagnoli, a cui seguirà una camminata di solidarietà. Due gli open day previsti: martedì 10 giugno alle 19.00 al Teatro Aperto di Poggio Torriana e venerdì 13 giugno alla stessa ora presso il Giardino delle Pietre Recuperate a Torriana.



Ogni lezione avrà una durata di circa un’ora e si terrà regolarmente, salvo condizioni meteo avverse che verranno comunicate per tempo.