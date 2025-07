Torna Pennabilli diPinta: un weekend tra cibo, arte e musica

La rassegna dedicata alla birra artigianale giunge all’ottavo appuntamento

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio torna "Pennabilli diPinta". La rassegna dedicata alla birra artigianale, bevanda apprezzata e sempre più ricercata, giunge all’ottavo appuntamento dopo il successo delle passate edizioni. Pennabilli torna a offrire un assaggio di spensieratezza e buon umore agli amanti dei sapori nostrani. La birra artigianale resta protagonista indiscussa della manifestazione assieme ai suoi produttori, birrifici scelti a rappresentare la zona e le province vicine con proposte di indiscussa qualità:

- Bastian Contrario, il birrificio che nasce nel centro storico di Parma;

- Beerbelly, primo microbirrificio di Modena;

- Birrificio 61cento, il primo birrificio artigianale di Pesaro;

- Birrificio Sothis, il birrificio artigianale di Macerata.

Sarà possibile scegliere fra tantissime birre diverse con caratteristiche e particolarità uniche, frutto di passione, ricerche minuziose e qualità che solo i birrifici artigianali sono in grado di raggiungere. Anche quest’anno verrà proposto l’ecobicchiere serigrafato, realizzato appositamente per una manifestazione più green, con il quale acquistare gli assaggi di birra. Gli assaggi potranno essere accompagnati da delizioso street food offerto dai food truck invitati:

- Manicarretto, la piccola cucina in movimento di Rimini, con fish and chips, spiedini di calamari, pollo fritto, falafel e patatine;

- LOVErie Piada & Cassoni, il food truck di Rimini con l'offerta street food più tipica e tradizionale della zona, con piadine romagnole e cassoni farciti.

La Pro Loco di Pennabilli, inoltre, stupirà anche quest’anno con il suo stand di deliziosi arrosticini. Non saranno da meno i locali del centro con le loro leccornie: Antica Macelleria Venturi, La Dolce Vita, Osteria Al Bel Fico, Pizza in Pala, Yogurteria e Dolcezze.

Pennabilli diPinta avrà inizio alle 17:00 di venerdì 18 luglio. La manifestazione non è mai stata soltanto una celebrazione della birra e del buon cibo, ma anche dell’arte, della musica e dell’intrattenimento.

Nei giorni di Pennabilli diPinta, ci si potrà accomodare nei numerosi tavolini disposti in Piazza Vittorio Emanuele II come in una grande sala all’aperto e godersi tanta musica dal vivo, come le allegre note della fisarmonica e della batteria del Duo World Music, la musica folk per scatenarsi a ritmo di violino, flauti, cornamusa e tamburi della band Drunken Lullabies e il sound che fonde rock alternativo, elettronica atmosferica e una forte componente poetica e teatrale del quartetto MATER, così come i coinvolgenti dj set che si alterneranno nel corso della manifestazione.

Il divertimento non finisce qui. Nell'area vicino all’Anfiteatro denominata Via delle Rose, ci sarà una Mini Escape Room dal titolo “Ritorno al presente”, iniziativa nata in collaborazione con il progetto “Fra le nuvole” ideato da Francesco Bovi, che si occupa della realizzazione di attività di intrattenimento personalizzate. Vagando per Pennabilli, ci si troverà in un’antica via piena di giochi provenienti dal passato. Entrare sarà semplice, ma uscire non sarà altrettanto facile. Inganno, enigmi e una corsa contro il tempo: solo 10 minuti per riconquistare il “presente”. L’Escape Room sarà aperta venerdì, sabato e domenica, dalle 19:00 alle 23:30.

L'arte, poi, sarà presente per tutta la durata della manifestazione. Ospiti dell'ottava edizione di Pennabilli diPinta saranno gli artisti, illustratori e fumettisti provenienti da ACCA Academy, Accademia di Comics, Creatività e Arti Visive che esporranno in piazza le loro opere rendendo il pubblico partecipe del loro processo creativo.

Nei giorni della manifestazione e fino al 24 agosto, inoltre, sarà ancora possibile visitare una delle mostre collaterali organizzate in occasione della 54° edizione della mostra organizzata dall’Associazione Pennabilli Antiquariato. La Chiesa di San Filippo ospita infatti “Datemi una favola e tenetevi tutto il resto”, una mostra omaggio a cura di Luca Cesari dedicata ad Antonio Saliola, pittore dell'incanto e dell'evasione, capace di trasformare giardini, interni e sogni in luoghi dell'anima. Attraverso la sua pittura narrativa e visionaria, Saliola ha creato un mondo parallelo popolato da fate, bambini, animali e oggetti incantati, dove la realtà si smarca per lasciare spazio all'immaginazione. Questa esposizione, allestita nella Chiesa di San Filippo a Pennabilli, esplora la sua poetica della meraviglia e ospita, tra le altre opere, il grande telèro narrativo del Montefeltro, rimosso dal suo "Quasi Orto" di Petrella Guidi. Fedeltà all'infanzia, all'incanto, alla fantasia: Saliola ci invita a credere ancora alle fate e a seguirlo nei suoi giardini incantati, dove il tempo non esiste e ogni cosa è possibile. L’ingresso è gratuito e la mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00

Si potrà inoltre approfittare dei tre giorni a Pennabilli per una passeggiata rilassante tra le bellezze naturali, storiche e culturali del paese e dei suoi numerosi musei aperti al pubblico (I luoghi dell’anima, Il Mondo di Tonino Guerra, Museo del Montefeltro, Museo Naturalistico – Parco Sasso Simone e Simoncello) e visite guidate, su prenotazione, presso il Museo Mateureka e il Museo dell’Informatica.

La cornice naturale e artistica di Pennabilli fa sì, ancora una volta, che Pennabilli diPinta possa essere un’occasione unica per stare insieme a godere della tranquillità. Un'esperienza fatta di birra, buon cibo, arte, musica e allegria.