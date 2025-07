Torna Riccione Estate Danza, esperienza immersiva di formazione per giovani danzatori

Dal 15 al 17 Luglio saranno tre le serate aperte al pubblico: Street Dance Parade, Mc Summer e Dancexperience

Cinque giorni nel cuore dell'estate per vivere la danza in ogni sua forma. Riccione Estate Danza torna dal 14 al 18 luglio 2025 per accendere la città di talento, energia e visione. Red è molto più di uno stage: è un’esperienza immersiva tra formazione, espressione scenica e contaminazioni artistiche. Una full immersion pensata per chi vive la danza come linguaggio creativo, stile di vita e identità. Centinaia di giovani danzatori provenienti da tutta Italia saranno impegnati nelle lezioni che si terranno al Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo e alla Palestra Catullo. Il percorso R.e.d è dedicato ai ballerini dai 13 anni, con corsi in danza classica, contemporanea, modern e urban. Per i più piccoli torna We Dance, cinque giornate di studio, ideate per avvicinare i bambini ai diversi linguaggi coreutici in un clima coinvolgente e dinamico.

La forza di Riccione Estate Danza 2025 risiede nella qualità e nella visione dei suoi docenti. Figure di spicco del panorama coreografico internazionale guideranno i partecipanti attraverso linguaggi e stili diversi, offrendo un’esperienza formativa ricca e stimolante. Oltre 40 i docenti presenti a Red 2025: interpreti, coreografi e creativi di fama internazionale. Tra questi: Giuseppe Picone, étoile di fama internazionale, ha danzato con compagnie come English National Ballet, American Ballet Theater e Teatro di San Carlo, che ha anche diretto; Irma Di Paola, direttrice creativa e coreografa tra le più apprezzate dello spettacolo italiano, firma eventi iconici come La Notte della Taranta e il Festival di Sanremo, unendo cultura pop e ricerca artistica, l’eclettica Macia Del Prete, movement designer e art director, fonde danza, musica e moda in progetti per artisti come Mengoni, Blanco, Emma; Francesco Gammino, danzatore e coreografo con un percorso

internazionale che va dal tour mondiale di “Notre Dame de Paris” agli spot di Louis Vuitton, passando per compagnie europee di primo piano; Spillo, volto noto della TV e dei grandi live show, firma coreografie per artisti come Laura Pausini, Irama, Christina Aguilera e Marco Mengoni.

Completano il quadro due vere icone della cultura hip hop: Yugson, pioniere dell’house dance e membro dei Wanted Posse, e Aminata, ballerina, formatrice e attivista che unisce arte e impatto sociale, punto di riferimento per le nuove generazioni di street dancer internazionali. Un cast d’eccezione, che rende Red 2025 una piattaforma dove i linguaggi della danza si incontrano, si contaminano e si trasformano in visione, tecnica ed emozione.



Tre serate spettacolo aperte al pubblico

Riccione Estate Danza è anche un evento di grande spettacolo e condivisione. Con tre serate gratuite e aperte a tutti, Riccione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, portando al grande pubblico una danza di altissimo livello. Attraverso performance che mostrano le molteplici sfumature della disciplina, Red celebra la qualità artistica e la profondità dei messaggi espressi, avvicinando spettatori di ogni età a un’esperienza coinvolgente.

Martedì 15 Luglio – Street Dance Parade. Ore 21.30 | Dal Porto di Riccione a Piazzale Roma e Piazzale Ceccarini

Un’esplosione di ritmo e movimento daranno vita ad una parata urbana con centinaia di ballerini, coreografie street-style e la musica travolgente dei Musicanti di San Crispino, celebre gruppo di percussionisti e suonatori itineranti che fonde folk, jazz e world music.

Mercoledì 16 Luglio – Mc Summer | Piazzale Roma, ore 21.30

Il 16 luglio, in Piazzale Roma, appuntamento con l’Mc Summer, il contest nazionale di urban dance che raduna crew di ballerini da tutta Italia. Questa serata interamente dedicata all’hip hop trasformerà il grande palco affacciato sul mare in un vibrante spazio di espressione, dove si potranno ammirare le tendenze più innovative della scena urban internazionale. Nel corso della serata andrà in scena anche la performance di Cruisin’ Heels Bootcamp, un percorso unico nel suo genere dedicato alla danza sui tacchi e guidato da Dolores Ninja, talentuosa ballerina e coreografa italiana che da anni lavora a Los Angeles con artisti di fama mondiale. La serata ospiterà anche una grande performance firmata da Carlos Kamizele, coreografo e direttore artistico tra i più richiesti a livello internazionale. Dopo aver curato le coreografie per il tour negli stadi di Marracash nel 2025, Carlos guida il collettivo Descendant Crew, una delle realtà più influenti e innovative della urban dance italiana, che presenterà a Red un’esibizione esclusiva e coinvolgente con la partecipazione dei musicisti Locomotum.

Giovedì 17 Luglio – Dancexperience | Piazzale Roma, ore 21.30

La serata più emozionante dell’estate, Dancexperience – “Danza con noi”, si svolge giovedì 17 luglio e trasforma il palco di Riccione in una prestigiosa vetrina per scuole e danzatori provenienti da tutta Italia, dando spazio alle produzioni più significative della scena nazionale.

Tra gli ospiti di spicco ci saranno grandi protagonisti della danza internazionale. Giuseppe Picone, étoile italiano di fama mondiale, ha studiato alla Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli e all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. È stato primo ballerino in prestigiose compagnie come l’English National Ballet di Londra, l’American Ballet Theater di New York, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Arena di Verona e il Teatro San Carlo di Napoli, di cui ha diretto il Corpo di Ballo dal 2016 al 2020. Ha inoltre condiviso il palcoscenico con Carla Fracci, con cui ha intrecciato una profonda e intensa collaborazione artistica, rappresentando insieme alcune delle pagine più liriche della

danza italiana recente. Ospite anche la coppia coreografica Sasha Riva e Simone Repele, definiti dalla stampa internazionale “Poeti della Danza”, fondarono nel 2020 la loro compagnia Riva&Repele con sede a Ginevra. Dopo anni di carriera in importanti compagnie internazionali, portano in scena creazioni intense e teatrali, caratterizzate da un forte impatto poetico e narrativo. Nel 2021 sono stati l’unica compagnia straniera selezionata dal Centro Coreografico Canal di Madrid. I loro lavori sono ospitati nei maggiori festival e teatri internazionali, e tra i loro

prossimi impegni figurano collaborazioni con lo Stuttgart Ballet, il Béjart Ballet e l’Augsburg Ballet. La loro più recente produzione, “Dear Son”, è un’opera intensa e delicata che invita a riflettere sulla fragilità della vita nella società contemporanea. Durante la serata sarà consegnato per la prima volta il Premio al Talento Carla Fracci, un riconoscimento istituito da Cruisin’ Riccione Estate Danza insieme alla famiglia della

grande étoile per celebrare il ricordo indissolubile di Carla Fracci e onorare la sua straordinaria partecipazione a Riccione Estate Danza 2018, un incontro che ha arricchito l’intera comunità della danza. A consegnarlo il premio sarà Francesco Menegatti Fracci, figlio di Carla Fracci.



In attesa Dell'Mc hip hop contest 2026

Riccione Estate Danza si presenta come un’importante anteprima in vista dell’edizione 2026 dell’Mc Hip Hop Contest, che celebrerà il traguardo storico delle trenta edizioni. Per l’occasione, dal 3 al 6 gennaio 2026 l’Mc Hip Hop Contest, da sempre punto di riferimento

della cultura hip hop in Italia, intende evolversi in un vero e proprio Urban Festival, ampliando i propri orizzonti e includendo nuove forme di espressione e arti urbane. Fervono i lavori per questa straordinaria edizione: è già possibile iscriversi a Iuma – Independent Urban Music Arena, il concorso nazionale che scopre e valorizza i nuovi talenti nei vari generi dell’urban music della scena indipendente (www.mchiphopcontest.com) e sono avviate collaborazioni per creare eventi dell’ambito del gaming e della street art. La trentesima edizione dell’Mc Hip Hop Contest sarà anche il set per la realizzazione del documentario “An Urban Story” prodotto da Cruisin’ per raccontare la nascita e l’evoluzione della cultura hip hop in Italia, vista attraverso la lente vibrante dell’urban dance e dell’evento Mc Hip Hop Contest. Un viaggio potente tra storie, passioni, sfide che hanno segnato generazioni di ballerini, coreografi e performer. Il documentario è un omaggio alla forza creativa dell’hip hop, alla sua capacità di educare, unire, ispirare. Un racconto corale che celebra l’arte di danzare.