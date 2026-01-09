Torna Sciroppo di Teatro: il teatro come strumento di benessere per le famiglie

Domenica 11 gennaio la Compagnia Mattioli porta sul palco a Morciano una storia poetica e musicale per bambini dai 3 ai 10 anni

Anche quest’anno la programmazione di teatro per famiglie dell’Auditorium Pina Renzi aderisce a Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. L’esperienza a teatro di configura quindi come un elisir straordinario, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie - contribuendo a prevenire o contrastare situazioni di disagio o malessere - sulla coesione e sull’inclusione sociale.

Per questa 5° edizione, più di 260 pediatri e 43 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo che contiene un Family&Friends Pass, un unico pass, che consente l’accesso a uno spettacolo fino a 6 persone, al prezzo di 3€ ciascuno. Il pass garantisce l’ingresso a un’intera famiglia, se numerosa, ma è utilizzabile anche da nuclei non necessariamente familiari, così da promuovere il coinvolgimento di amici, compagni di scuola, vicini.

Nel complesso, quest’anno sono oltre 90 gli spettacoli in programma in 31 teatri del territorio, distribuiti in 30 Comuni dell’Emilia-Romagna, attraverso 7 province.

Domenica 11 gennaio alle 16.30 la Compagnia Teatrale Mattioli porta sul palcoscenico di Morciano Storia di Pinocchio, uno spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni.

Protagonista della storia è una mamma che racconta fiabe al figlio prima che si addormenti: il bambino vuole sempre ascoltare le avventure di Pinocchio ma lei non vuole, perché sa che poi il cuore batte forte e, tra balene, orecchie da somari e Mangiafuoco, si fanno brutti sogni.

Eppure il cuore della mamma batte come quello di Pinocchio e, senza volerlo, una sera si ritrova risucchiata nelle fantastiche avventure del burattino. Le immagini diventano poesia, il cui ritmo è sostenuto da temi musicali divertenti e originali, accompagnati da luci che trasformano la realtà in scenari evocativi.