Torna “Senza fine”, la rassegna letteraria sotto le stelle di Riccione

Dal 9 agosto sei serate gratuite in piazzale Ceccarini: si parte con Anna Pavignano e il suo nuovo romanzo

Dopo il successo della prima edizione, torna a Riccione la rassegna letteraria “Senza fine”, promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con la Libreria Mondadori Bookstore. Sei appuntamenti a ingresso libero, tra agosto e settembre, dedicati ai libri e ai loro autori, che animeranno piazzale Ceccarini sotto le stelle, offrendo al pubblico serate di grande valore culturale.

Il primo incontro è in programma sabato 9 agosto alle ore 21:15 e vedrà protagonista Anna Pavignano, scrittrice e sceneggiatrice nota per aver firmato alcune delle opere più celebri di Massimo Troisi. L’autrice presenterà il suo ultimo romanzo, “Come sale sulla pelle” (Piemme Editore, 2025), in dialogo con Debora Grossi, autrice, animatrice di incontri letterari e collaboratrice della Biblioteca comunale.

Il libro di Pavignano è un romanzo intimo e profondo che esplora il rapporto tra corpo e memoria, affrontando i temi dell'identità femminile e delle trasformazioni interiori. Una narrazione potente, che intreccia esperienza personale e ricerca di libertà, invitando il lettore a riflettere sulle tracce che la vita lascia sulla pelle, mentre la storia di un amore che non teme il giudizio e l’immigrazione italiana di fine Ottocento fanno da sfondo alle vicende.

Tutti gli incontri di “Senza fine” si terranno alle 21:15 e saranno gratuiti e aperti al pubblico. In caso di maltempo, gli appuntamenti si sposteranno al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11).





