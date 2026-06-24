Torna Valmarecchia in Mongolfiera, la magia dell'entroterra riminese visto dall'alto

Il clou dell'evento è il volo vincolato in mongolfiera

Per il quarto anno consecutivo, torna a Campiano di Talamello Valmarecchia in Mongolfiera, evento patrocinato dal Comune che celebra il turismo esperienziale. L'appuntamento è in programma per sabato 27 giugno. Grazie al volo vincolato, si potrà provare l'emozione di sollevarsi nel cielo dell'Alta Valmarecchia: la mongolfiera rimane ancorata a terra, chi è a bordo potrà vivere un vero e proprio battesimo dell'aria e osservare un panorama mozzafiato dall'alto. È possibile inoltre prenotare il volo libero, grazie alla collaborazione con Dreams Balloons, azienda specializzata. Valmarecchia in Mongolfiera, nelle sue precedenti edizioni, ha registrato una notevole partecipazione: dalle 16 l'area dell'evento diventa un parco a cielo aperto, con laboratori per bambini, percorso di motocross per i più piccoli e la novità Pompieropoli. Per l'edizione 2026 sono in programma l'esibizione della Ginnastica Dinamica Militare, performance di danza acrobatica con la Power Fil di Novafeltria e lo show di coreografie a cura di Spazio Creativo. Non mancheranno gli stand gastronomici e i food truck, mentre l'intrattenimento musicale sarà a cura dei dj Dade e Lollo Ballarini. L'organizzazione è a cura della pro loco di Talamello, affiancata dalle associazioni locali: Rovicando di Secchiano, Unamas di Novafeltria, gli Sfossati di Talamello, l'associazione commercianti di Novafeltria.