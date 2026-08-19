Torna “VerdeAzzurro”, la grande festa dello sport sulla Riviera romagnola

Dal 23 agosto al 13 settembre oltre 5 mila atleti e tecnici impegnati in sei discipline tra Misano, Riccione, Cervia, Cesenatico e Viserba

Torna dal 23 agosto al 13 settembre 'VerdeAzzurro', la manifestazione multisportiva promossa da Aics-Associazione Italiana Cultura Sport, che porterà sulla riviera romagnola oltre cinquemila tra atleti e tecnici impegnati in sei discipline, tra Misano Adriatico, Riccione, Cervia, Cesenatico e Viserba. L'evento è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e patrocinato dai Comuni di Cervia, Misano Adriatico e Riccione e sarà gratuito per il pubblico. Si parte a Misano Adriatico con la 50/a rassegna nazionale di pattinaggio artistico "Memorial Sandro Balestri", in programma fino al 6 settembre. Il 29 e 30 agosto, a Viserba, è in calendario il campionato nazionale di pesca al colpo alla carpa. Dal 4 al 6 settembre Riccione ospiterà il 60/o campionato nazionale di atletica leggera, abbinato al Memorial Pietro Mennea e al campionato paralimpico Open, mentre il 5 e 6 settembre il Misano Sporting Club sarà teatro del campionato nazionale di padel. Dall'11 al 13 settembre Cervia chiuderà il programma con i campionati nazionali di pallavolo; nella stessa località, nei primi giorni di settembre, si terrà anche uno stage di karate inclusivo. Alle gare si affiancano iniziative di formazione e sensibilizzazione. Il 27 agosto, alla scuola primaria 'Colombo' di Misano Adriatico, si terrà 'Sognare insieme', giornata dedicata a tecnici e dirigenti sportivi sulla prevenzione di discriminazioni e comportamenti violenti nello sport. Dal 4 al 6 settembre, a Riccione, i volontari di Aics Ambiente organizzeranno inoltre iniziative sulla sostenibilità, tra cui una gara di raccolta rifiuti e un progetto sul riuso della plastica.