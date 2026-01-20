Tornano le notti di Champions: Inter e Napoli in campo

Serie A, il Como batte la Lazio e si avvicina alla Juve

Tornano le grandi notti di Champions League, con due italiane pronte a scendere in campo questa sera alle 21. L’Inter ospita a San Siro l’Arsenal, attuale capolista, in una sfida di alto livello che promette spettacolo. I nerazzurri cercano una prestazione convincente contro una delle squadre più in forma del panorama europeo.

Impegno esterno invece per il Napoli, atteso sul campo del Copenaghen. Le due formazioni condividono al momento quota 7 punti nel girone, rendendo la partita particolarmente importante in chiave qualificazione.

Intanto, in Serie A, il posticipo di ieri ha regalato una sorpresa. Il Como ha travolto la Lazio all’Olimpico con un netto 0-3, trascinato dalla doppietta di Nico Paz. La squadra guidata da Cesc Fabregas sale così al sesto posto in classifica, portandosi a soli due punti dalla Juventus e confermando il suo ottimo momento di forma.