Torre Pedrera e Viserbella, incontro pubblico con il Comune sul futuro del territorio

Giovedì 14 maggio a Villa Soresina confronto tra Amministrazione, cittadini e operatori su infrastrutture, ambiente, sicurezza e trasformazioni urbane

Le prospettive per il futuro della città e in particolare di Torre Pedrera e Viserbella saranno al centro dell’incontro pubblico con l’Amministrazione Comunale organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera in programma giovedì 14 maggio alle ore 20.30 a Villa Soresina (via Porto Palos, 95).

Una serata di ascolto e confronto che toccherà una pluralità di temi, spaziando dalle infrastrutture all’ambiente, dalla sicurezza alla trasformazione urbana, nell’ambito del percorso di cambiamento e rinnovamento che coinvolge tutta la città. Saranno presenti all’incontro il Sindaco Jamil Sadegholvaad e una rappresentanza della Giunta, insieme ai consiglieri comunali della zona e ad alcuni tecnici degli uffici comunali. La cittadinanza e gli operatori economici sono invitati a partecipare.