Torre Pedrera inaugura il 2026 con il tradizionale Bagno del 1° gennaio

Oltre 200 persone, tra bagnanti e spettatori, attese per l'evento

Torre Pedrera si prepara a salutare il nuovo anno con il tradizionale Bagno nel mare di inverno. L’evento, in programma mercoledì 1 gennaio 2026, si terrà a partire dalle 11. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Turistico Torre Pedrera, in collaborazione con Fluxo, ed è aperta a tutti con partecipazione completamente gratuita. Il punto di ritrovo sarà il Tombola Park, dove un grande tendone riscaldato fungerà da centro di aggregazione per partecipanti e curiosi.

La mattinata si aprirà con la presentazione del metodo Warm Inside, un approccio innovativo basato su esercizi di respirazione e tecniche di preparazione fisica e mentale, pensate per affrontare al meglio l’esperienza del bagno in mare invernale. Conclusa la fase preparatoria, i partecipanti, muniti di accappatoio, berretta e ciabattine, saliranno a bordo del caratteristico trenino che li condurrà fino al Bagno Luca 66, dove alle ore 12 è previsto il tuffo collettivo nelle acque dell’Adriatico.

Per contrastare il freddo e rendere l’esperienza ancora più accogliente, saranno offerte bevande calde sia presso il Bagno Luca 66 sia al rientro al Tombola Park. Gli organizzatori stimano la partecipazione di oltre 200 persone, tra bagnanti e spettatori. “Partecipare a eventi come il Bagno del 1 gennaio non solo arricchisce la nostra vita sociale, ma promuove anche il benessere fisico e mentale, favorendo la connessione con la natura e la comunità. Queste esperienze uniche ci permettono di ricaricare le energie, migliorare l'umore e affrontare il nuovo anno con entusiasmo e una rinnovata vitalità”, commenta Eleonora Giovannardi del Comitato Turistico Torre Pedrera.